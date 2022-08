REKLAMA

Saudyjka Nourah al-Qahtani została oskarżona o „pomaganie” dysydentom w „destabilizacji państwa”. Poszło o przekazywanie ich tweetów w mediach społecznościowych. Saudyjski sąd skazał kobietę na 45 lat więzienia.

To już kolejny wyrok tego typu. Niecały miesiąc temu, inna Saudyjka otrzymała surowy wyrok w podobnej sprawie. 9 sierpnia saudyjski sąd skazał Salmę al-Chehab na 34 lata więzienia za „pomaganie” dysydentom w „destabilizacji państwa”, także przez przekazywanie ich tweetów.

O wyrokach informuje organizacja pozarządowa DAWN. Nourah al-Qahtani została skazana na 45 lat więzienia za „korzystanie z Internetu w celu dzielenia społeczeństwa” i „podważanie porządku publicznego. Jest przetrzymywana w areszcie od lipca 2021 r.

Skazanie Saudyjek wyłącznie za tweetowanie opinii dysydenta, według ekspertów od Arabii Saudyjskiej, wskazuje, że władze tego kraju przestały się zupełnie liczyć z opinią światową. Potęga ropy wydaje się wpływać na ostrożność w krytykowaniu tego kraju.

W tym kontekście przypomina się lipcową wizytę prezydenta USA Joe Bidena w bogatym w ropę królestwie, który bez żenady spotkał się z księciem Mohammedem bin Salmanem, krytykowanym wielokrotnie za poważne naruszenia praw człowieka.

Another Saudi woman, Nourah al-Qahtani, was sentenced to 45 years in prison for “using the internet to tear social fabric” in Saudi Arabia.

MBS will continue with this madness because he knows he can, with zero consequences.

Report by @skirchyhttps://t.co/nwpzZj75Gp

— Marwa Fatafta مروة فطافطة (@marwasf) August 30, 2022