Jeszcze do niedawna prezydent Rosji Władimir Putin przyjmował gości przy absurdalnie długich stołach, co stało się powodem do żartów w Internecie. Teraz polityk spotyka się z ludźmi przy skromniejszych stołach, a mimo to wciąż zwraca uwagę mediów. Chodzi o to, co robi z ręką podczas spotkań.

Władimir Putin już nie spotyka się z gośćmi przy długich stołach. Ta praktyka stała się powodem do żartów, a także teorii spiskowych, wedle których rosyjski prezydent miał albo bać się wirusa covid-19, albo sam chciał izolować się od innych z powodu swojej choroby.

Teraz polityk zmienił taktykę i rozmawia z ludźmi przy krótszych blatach. Teorie na temat jego słabego stanu zdrowia jednak nie zniknęły. Wręcz przeciwnie – internauci zaczęli zwracać uwagę na pewien szczegół, który ma świadczyć o tym, że z Putinem nie jest dobrze.

Chodzi o to, co Władimir Putin robi z ręką podczas rozmów – kurczowo ściska nią blat stołu, często robiąc przy tym dziwne miny, które mogą świadczyć o tym, że odczuwa ból.

Taką nietypową pozycję Władimira Putina zaobserwowano m.in. podczas jego spotkania z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu, biznesmenem Siergiejem Kulikowem czy szefem Transnieftu Nikołajem Tokariewem.

„Rosyjski prezydent siadał przy horrendalnie długich stołach, a teraz często trzyma je rękami. W ciągu ostatnich 4 miesięcy naliczyliśmy co najmniej 5 takich przypadków” – wskazuje na Twitterze portal NEXTA.

