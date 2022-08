REKLAMA

Pomnik prof. Jana Szyszko stanie w Puszczy Białowieskiej w miejscu wielkiego protestu lewicowych ekologów.

W Puszczy Białowieskiej w miejscowości Czerlonka ma stanąć nowy pomnik prof. Jana Szyszko, leśnika, ministra środowiska i zaciekłego wroga lewicowych ekologów. W 2017 roku w tej miejscowości doszło do głośnych protestów przeciw wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Wówczas protestujący przypinali się łańcuchami do ciężkiego sprzętu drwali.

Pomnik prof. Szyszko oblany farbą

Pierwszy monument poświęcony prof. Szyszko został odsłonięty 27 czerwca 2022 roku w Jarocinie, którego burmistrz bardzo poważał zmarłego już naukowca. W lipcu tego roku rzeczony pomnik został zniszczony. W nocy z 16 na 17 lipca nieznany sprawca oblał go czerwoną farbą.

„Jest to akt wandalizmu i braku kultury osobistej. Idę o zakład, że zniszczenia pomnika dokonały jakieś lewackie bojówki. Może to również być prywatna osoba. (…) Został zniszczony przez opinię publiczną i w Polsce i w Unii Europejskiej. Był atakowany z różnych strony. Dewastacja jego pomnika to akt godny potępienia” – mówiła wówczas Anna Bryłka z Konfederacji.