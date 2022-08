REKLAMA

Do tragicznej pomyłki doszło w jednym z domów opieki dla seniorów w San Mateo w Kalifornii. 93-latka z demencją zmarła po tym, jak omyłkowo podano jej do picia żrący płyn do zmywarek. Trwa śledztwo w tej sprawie.

Gertruda Elizabeth Murison Maxwell zmarła w sobotę po przewiezieniu do szpitala. Stan 93-latki lekarze określali jako poważny, po tym jak połknęła żrący środek. Substancja spowodowała u niej ciężkie poparzenia gardła i przełyku, a w konsekwencji doprowadziła do śmierci kobiety.

Oprócz 93-latki do szpitala trafiło jeszcze dwoje innych pensjonariuszy domu opieki. Wszyscy wypili tę samą substancję. Prawdopodobnie personel placówki omyłkowo podał podopiecznym żrący płyn zamiast soku owocowego.

Córka zmarłej kobiety w rozmowie z serwisem KRON-TV poinformowała, że jej matka cierpiała na demencję. 93-latka nie była w stanie sama jeść i pić – potrzebowała pomocy. Marci Cutchin zaznaczyła, że jej matka pozostawiła 8 dzieci i 20 wnucząt.

Pensjonariuszom najprawdopodobniej przez pomyłkę podano „zasadowy roztwór czyszczący, który rozpuszcza białko”. Zaangażowana w śledztwo osoba w rozmowie ze stacją NBC przekazała, że „ktoś myślał, że to dzbanek soku winogronowego i wlał płyn do szklanek, ale to był płyn czyszczący”.

Rodziny podopiecznych domu opieki są zszokowane. Jednocześnie podkreślają, że nie są zaskoczone incydentem, ponieważ w placówce brakuje rąk do pracy. Według przedstawicieli domu seniora, odpowiedzialne za tragiczną pomyłkę osoby zostały zawieszone. Podkreślono też, że placówka współpracuje z policją w wyjaśnianiu przyczyn tej sytuacji.

