Janusz Kowalski z Solidarnej Polski sprzeciwił się pomysłom ruchu LGBT i napisał o tym wprost na swoim Twitterze.

W Gdańsku odbyła się Gala Wolności Słowa. Nagrodę w kategorii „Media” uzyskał dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń, który wykorzystał tę okazję, aby zaapelować do polityków. Stwierdził, że należy przyjąć ustawę o uzgodnieniu płci, a także zalegalizować małżeństwa jednopłciowe oraz adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Co więcej, wyraził nadzieję, że Kościół katolicki nie będzie blokował tych zmian i da wszystkim święty spokój.

„Apeluję do Was, abyście mieli ze sobą takie zmiany w prawie w tej kampanii, które zapewnią w tym kraju możliwość małżeństw jednopłciowych, bo takie małżeństwa są w Polsce, mamy takich znajomych, naszych bliskich, ale państwo ich nie dostrzega. I także, by takie pary mogły legalnie adoptować dzieci. O to was proszę. (…) Miejcie te swoje kościelne rozwody, ale naszym tęczowym dzieciom zostawcie przynajmniej cywilne śluby i dajcie im święty spokój” – stwierdził prezenter telewizyjny.

Janusz Kowalski nie wyraża zgody

W odpowiedzi na tę deklarację Janusz Kowalski z Solidarnej Polski wyraził mocne stanowisko ws. LGBT. Stwierdził, że nie ma zgody na małżeństwa homoseksualistów i adopcję dzieci przez takie pary. Jego zdaniem to niebezpieczne pomysły, które skrzywdzą dzieci w imię tęczowej ideologii.

„Nigdy w Polsce nie będzie zgody na małżeństwa homoseksualistów i adopcję dzieci przez pary homoseksualistów. Nie ma zgody na krzywdzenie dzieci w imię niebezpiecznej tęczowej ideologii czy pomysły koalicji PO-TVN. Jak można domagać się, by dzieci były wychowywane przez dwóch mężczyzn?” – pytał Janusz Kowalski na Twitterze.

