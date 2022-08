REKLAMA

Możliwe, że Wołodymyr Zełenski opuści we wrześniu Ukrainę, by pojawić się na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Ukraiński prezydent jest na liście gości.

Jeśli Wołodymyr Zełenski rzeczywiście pojawi się na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku we wrześniu – a dyplomaci ponoć już szykują się na jego przybycie – to byłaby to pierwsza zagraniczna podróż prezydenta Ukrainy od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

Czy Zełenski opuścił Ukrainę w czasie wojny?

Zełenski nie opuścił Ukrainy od początku wojny – nawet wtedy, gdy istniało ryzyko wejścia rosyjskich wojsk do Kijowa – by wspierać ukraińskich żołnierzy na froncie. Państwa Zachodu proponowały nawet ewakuację ukraińskiego prezydenta, lecz ten odmówił.

W ostatnim czasie Zełenski porusza się jedynie po Ukrainie. We wrześniu może jednak zrobić wyjątek i pojawić się na zgromadzeniu ONZ w Nowym Jorku.

– Jesteśmy przygotowani na wizytę każdego przedstawiciela, w tym prezydenta Zełenskiego – powiedział w rozmowie z Deutsche Presse-Agentur Anatolij Slenko, rzecznik ukraińskiej misji przy ONZ.

Mimo przygotowań wizyta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych wciąż nie została jeszcze potwierdzona. To, czy wizyta dojdzie do skutku, jest „wciąż niejasne” – informuje Anatolij Slenko.