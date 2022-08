REKLAMA

Jak twierdzi niemiecki profesor Stephan Lehnstaedt, Polska powinna domagać się reparacji wojennych za doznane krzywdy.

Jak twierdzi w rozmowie z PAP niemiecki profesor Stephan Lehnstaedt, historyk w Touro College w Berlinie, wypłata reparacji wojennych dla Polski to historyczny obowiązek Niemiec. Jego zdaniem to nie tylko kwestia przyzwoitości, ale również dobrego sąsiedztwa i współpracy. Dlatego ten temat powinien być przedmiotem licznych debat i oficjalnych rozmów.

„Niemcy powinny to zrobić choćby dlatego, że jest to tak ważna sprawa dla Polski. To historyczny obowiązek, biorąc pod uwagę dziedzictwo Niemiec. A można coś o tym powiedzieć tylko wtedy, gdy polskie życzenia i żądania zostaną sprecyzowane i jasno zaprezentowane. Uważam, że Niemcy zasadniczo nie mogą całkowicie odrzucić tych żądań z powodów moralnych” – uznał niemiecki profesor.

Niemiecki profesor wprost o reparacjach wojennych

W opinii prof. Lehnstaedta niemieckie społeczeństwo nie posiada dostatecznej wiedzy na temat zbrodni z okresu III Rzeszy. Jak podkreśla, historia nie jest w Niemczech ważnym przedmiotem, a okres wojenny często sprowadza się do samego Holokaustu, z pominięciem tego, co Niemcy zrobili Polakom. Niemiecki profesor stoi na stanowisku, że bez rozwiązania kwestii reparacji wojennych trudno będzie mówić o szczerych relacjach między naszymi krajami.

„Nie konfrontacją, ale współpracą można zdziałać naprawdę wiele. I jest zupełnie jasne, że Niemcy nie mogą na poważne roszczenia odpowiedzieć jałmużną, w przeciwnym razie straciłyby wiarygodność. (…) Polacy w porównaniu do ofiar na Zachodzie otrzymywali znacznie mniejsze odszkodowania, a w niektórych przypadkach odszkodowań zabrakło. (…) Polski rząd zdecydowanie powinien się tego domagać, trzeba tu coś pilnie zrobić” – stwierdził prof. Lehnstaedt.