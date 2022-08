REKLAMA

Dane z Hiszpanii pokazują skokowy wzrost aktywności zamożniejszych Kowalskich poza krajem. Kupowanie domów czy mieszkań za granicą przez Polaków rośnie od kilku lat.

Sytuację szeroko opisuje „Rzeczpospolita”. Polacy bez kompleksów poruszają się po zagranicznych rynkach mieszkaniowych i zdaniem ekspertów ten trend będzie się utrzymywać.



„Rosnące zainteresowanie nieruchomościami poza krajem to temat nośny, jednak trudno 'mierzalny’. Konkretne dane przynosi Stowarzyszenie Sekretarzy Rejestrów Gruntów, Działalności Gospodarczej i Mienia Ruchomego Hiszpanii (Colegio de Registradores)” – wyjaśnia gazeta.

Dodaje, że kraj ten urósł do symbolu, jeśli chodzi o falę zakupów Polaków za granicą. „Z szacunków urzędu wynika, że w II kwartale br. inwestorzy znad Wisły kupili w Hiszpanii 740 domów i mieszkań, o 226 proc. więcej rok do roku i 46 proc. więcej niż w poprzednich trzech miesiącach br.” – czytamy.

Przypomina, że w kilku wcześniejszych latach Polacy nabywali co kwartał stabilnie 200–300 nieruchomości. „Wyraźny wzrost aktywności obserwowany jest od II kwartału zeszłego roku – i jest to zgodne z trendem dotyczącym całości cudzoziemskich zakupów w Hiszpanii, jednak dynamika jest znacznie szybsza. Ogólna liczba transakcji w II kwartale br. – prawie 24 tys. – była o 51 proc. wyższa niż kwartalna średnia z okresu przed pandemią (2017–2019). W przypadku zakupów Polaków dynamika to aż 210 proc.” – zaznacza „Rzeczpospolita”.

Polacy kupują domy za granicą. Nie tylko Hiszpania

„Dane potwierdzają to, o czym od kilku miesięcy mówią pośrednicy zaangażowani w sprzedaż apartamentów w zagranicznych kurortach: Polacy masowo rzucili się na zakup takich lokali. Na celowniku jest nie tylko Hiszpania, ale też Chorwacja, Albania, Cypr, a nawet Dubaj” – wylicza w rozmowie z „Rz” Marlena Kosiura, założycielka portalu InwestycjewKurortach.pl.

Według niej, przyczyn jest kilka. „Przede wszystkim rozwinął się rynek polskich agentów nieruchomości, którzy oferują lokale zagraniczne. W ciągu ostatnich dwóch lat powstało co najmniej kilkanaście biur nieruchomości wyspecjalizowanych w sprzedaży lokali z rynku wtórnego i pierwotnego za granicą. Polacy zyskali więc szeroki dostęp do ekspertów, którzy znają realia zagraniczne, potrafią pokierować i podpowiedzieć, jak poradzić sobie z samym procesem zakupu, kwestiami podatku, a później wynajmu. Drugi czynnik to skokowy wzrost cen nieruchomości w polskich kurortach, jaki nastąpił w ciągu trzech, czterech lat. Przy porównywalnych cenach nieruchomości za granicą apartamenty wakacyjne w Polsce dla wielu przestały już być atrakcyjne. Wolą ciepłe kraje, a nie sezonowe polskie miejscowości” – wyjaśnia w „Rzeczpospolitej” Kosiura.

Podkreśla, że wciąż spora grupa zainteresowanych nieruchomościami nad naszym morzem czy w górach oznacza, że dostępność lokalu zagranicznego dla przeciętnego Kowalskiego jest jednak dużo niższa. „Trzeba się liczyć z podróżowaniem samolotem, a jak pokazała pandemia oraz obecne wysokie ceny lotów, ten środek nie zawsze jest szybki i dostępny. Część Polaków woli więc zainwestować w rodzimym kurorcie i móc dojechać do apartamentu własnym transportem. Nie bez znaczenia jest też perspektywa wynajmu – nieruchomości turystyczne w naszym kraju opierają się w dużej mierze na gościach z Polski, a to stały i powracający klient, zapewniający ruch w biznesie noclegowym niezależnie od perturbacji w świtowej turystyce i gospodarce” – mówi Kosiura.

Ucieczka przed polskim systemem podatkowym

Zdaniem ekspertki część inwestycji za granicą to forma optymalizacji podatkowej: nabycie apartamentu w Dubaju czy na Cyprze łączy się z rejestracją tam firmy, by przenieść działalność poza polski system podatkowy.

Z kolei prezes Blueprint Group oraz Sunshine by High Level, portalu z ofertą nieruchomości premium, Karolina Kaim podkreśla w „Rz”, że zainteresowanie zakupami za granicą jest trendem rosnącym już od wielu lat. „Powody to chęć posiadania miejsca do odpoczynku i na urlop, ulokowania oszczędności, zapewnienia sobie przychodów w euro z najmu, posiadania bezpiecznej przystani na wszelki wypadek” – wyjaśnia Kaim. Podkreśla, że wybuch wojny w Ukrainie spowodował lawinowy przyrost decyzji o zakupach. „Podejmowanych pod wpływem wielkich emocji, na każdym praktycznie poziomie finansowym” – ocenia.