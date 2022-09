REKLAMA

Biuro prasowe IMiGW podało przewidywania dotyczące temperatury i opadów deszczu we wrześniu. Prognozę przygotował Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych. Twierdzą, że średnia miesięczna temperatura i opady nie będą odbiegać od normy wieloletniej.

Po fali sierpniowych upałów synoptycy przewidują we wrześniu ochłodzenie. Średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

REKLAMA

Najniższa, uśredniona temperatura we wrześniu spadnie do 11,7 C. Najzimniej będzie w Zakopanem. Średnia temperatura w stolicy Tatr wyniesie 10 C. Chłodno będzie także w Białymstoku (12,1 C), Kielcach (12,3 C), Lublinie i Olsztynie (12,8C).

Najwyższa, uśredniona temperatura w pierwszym miesiącu szkoły to tylko 15,8 C. Najcieplej będzie na południowym zachodzie w Opolu (15,4 C), we Wrocławiu (15,3 C), Zielonej Górze (15,2) i na północy w Gdańsku (15,1C).

Przewidywane opady według IMiGW również nie będą odbiegać od normy. Najmniejsze opady wystąpią we Wrocławiu (od 31,2 do 57,9 mm). Największe opady w Zakopanem (od 84,2 do 123,2 mm).

PAP