Dziś na Zamku Królewskim zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu o reparacje wojenne od Niemiec – poinformował w Warszawie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

– Dziś, w 83. rocznicę wybuchu #IIWŚ, na Zamku Królewskim ostatecznie zostanie podjęta i ogłoszona decyzja, że Polska wystąpi o reparacje wojenne, o odszkodowania za wszystko, co Niemcy uczynili w Polsce w latach 1939-1945 – poinformował w Warszawie prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński.

– Nasz cel wpisuje się w koncepcję odbudowy normalności funkcjonowania państwa polskiego. Wiele państw uzyskało odszkodowania od Niemiec, ale nie Polska. Brak inicjatywy w tej sprawie był luką w działalności państwa – twierdzi Jarosław Kaczyński.

– Poważne państwo musi dbać o interesy swoje i obywateli. Jeżeli jedno państwo uczyni drugiemu ogromne szkody, to po porażce wojennej musi te szkody wyrównać. I nie ma żadnej podstawy, aby Polska była z tego wyłączona – mówił lider PiS.

– Przyjęcie postawy, że odszkodowania nam się nie należą, powoduje wiele kompleksów i jest to droga do zniewolenia. Niemcy napadli na Polskę i uczynili nam ogromne szkody. Nie możemy nad tym przechodzić do porządku dziennego – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS powiedział, że „Niemcy nigdy nie rozliczyli się ze swoich zbrodni wobec Polski. Niegdy niemiecka pedagogika i polityka historyczna nie podejmowała kroków wobec Polski, a to, co było nie przebiło się do świadomości Niemców”.

Morawiecki: Niemcy się tłumaczą

Do sprawy reparacji wojennych odniósł się także premier Mateusz Morawiecki. – Powszechne jest tłumaczenie Niemców, że to, co działo się podczas II wojny światowej, było za sprawą rządzących. Albo że oni wykonywali tylko rozkazy. Po wojnie wielu zbrodniarzy traktowano jak gdyby nic się nie stało – stwierdził Morawiecki.

Sikorski: Ja też chcę reparacji, ale pozbawił nas ich Związek Radziecki

– Ja też chcę reparacji, tylko minęło 80 lat i jest to część ceny jaką zapłaciliśmy za komunizm, bo to komunizm, Związek Radziecki nas tych reparacji pozbawił – powiedział Radosław Sikorski w „Gościu Radia Zet”.

Duda na Westerplatte wzywał do pomocy Ukrainie

Spotykamy się na Westerplatte także po to, aby po raz kolejny ostrzec świat, by nigdy nie powtórzyło się już to, co było najstraszliwszym kataklizmem XX wieku – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbyły się na Westerplatte.

