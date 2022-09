REKLAMA

Wiceprezes zarządu rosyjskiego koncernu energetycznego Łukoil Rawił Maganow nie żyje. To już kolejny podobny zgon w Rosji w tajemniczych okolicznościach.

Łukoil, którego prezesem był Rawił Maganow, jest drugim co do wielkości rosyjskim producentem ropy naftowej i jednym z największych przedsiębiorstw w Federacji Rosyjskiej. Spółka wydobywa ropę naftową w Rosji, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Egipcie i Iraku. Stacje Łukoil są obecne w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zysk netto spółki wyniósł w ubiegłym roku 773,4 mld rubli.

Rawił Maganow był także bratem Naila Maganowa, dyrektora generalnego spółki Tatnieft – jednej z największych firm działających w przemyśle petrochemicznym w Rosji.

Rosyjska agencja Interfax poinformowała w czwartek rano, że zmarł wiceprezes zarządu rosyjskiego koncernu energetycznego Łukoil Rawił Maganow.

Biznesmen zginął w tajemniczych okolicznościach. Wedle oficjalnych informacji wypadł z okna Centralnego Szpitala Klinicznego w Moskwie. Maganow miał zginąć na miejscu od odniesionych obrażeń.

