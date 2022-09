REKLAMA

W internecie zaroiło się od kpin z wyceny strat polskich poniesionych w czasie II wojny światowej. Sprawa jest słuszna, chociaż mało realna. PiS jednak wie co robi i jak słusznie zwrócił uwagę Rafał Ziemkiewicz, poza podbiciem sobie notowań, pozytywnym aspektem jest zmuszenie do „wyjścia z szafy” opcji proniemieckiej.

Ziemkiewicz stwierdził: „Z tych reperacji nic nie będzie, ale w polityce wewnętrznej zadziałało zgodnie z zamierzeniem Jaro, zmuszając PO do fali lizusowskich deklaracji proniemieckich i zaprzeczania oczywistościom. To niesamowite, jak łatwo PiS wciąż robi z tymi nieudacznikami co chce”.

Odpisał mu m.in. Dawid Wildstein, który zwrócił uwagę na pewne niebezpieczeństwa owej „gry” Jarosława: „Skądinąd w tym kontekście warto zauważyć, jak bardzo opłaca się Niemcom, w najbardziej konkretnej, finansowej perspektywie, zmiana rządu w Polsce”.

Niemcy są poważnym graczem i zapewne przejdą wkrótce do „odpowiedzi”. Być może dla załagodzenia sprawy zaproponują „deal” i wesprą przyznanie nam KPO (wariant konsensusu), a może zaczną nam się odbijać czkawką oskarżenia o rasizm, antysemityzm, łamanie praworządności, gnębienie „luda LGBT” i tego typu historie (wariant konfrontacyjny).

W każdym razie pierwsze efekty już są. Opozycja rzuciła się bronić Niemców jak muchy na lep. Niektórzy robią to z głupoty, na zasadzie anty-PiSu totalnego, inni muszą po prostu odpracować pieniądze z rozmaitych stypendiów niemieckich fundacji.

Warto obserwować owe wpisy, ale rozsądzenie kto z głupoty, a kto z zaprzaństwa pozostawiam już czytelnikom. Poniżej kilka pierwszych z brzegu przykładów.

Klaudia Jachira: „Reparacje to się należą, ale Polkom i Polakom za rządy PiS-u”.

Szymon Hołownia: „Kim trzeba być, żeby rozpętaną przez Niemców #1września hekatombę zagłady i idącą za nią dziesiątki milionów ofiar, wykorzystywać dziś cynicznie wyłącznie w imię utrzymania się u władzy w kraju okradanym i niszczonym przez tych samych łobuzów, którzy dziś bredzą o reparacjach?”

Roman Giertych: „A odszkodowania od Krzyżaków? Za najazd na Gdańsk? Ponieważ był to zakon, to może któryś z zakonów by za to zapłacił. Np. Redemptoryści?”

Izabela Leszczyna: „Polacy martwią się,jak przetrwać zimę i stawiają czoła największej od ćwierćwiecza drożyźnie,a cały rząd zaangażowany jest w snucie fantasmagorii o reparacjach”.

Grzegorz Schetyna: „Sprawa reparacji wojennych, zresztą Niemcy o tym wyraźnie mówią, została zamknięta. Jeśli chcemy do tego wracać, to powinniśmy komunikować się z Putinem”.

Itd. Itp.