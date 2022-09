REKLAMA

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował, ilu Ukraińców skorzystało z jednorozowych świadczeń, które przyznawane były na wniosek.

Zgodnie danymi zawartymi w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 17 sierpnia br., pochodzącymi z systemu CBB (Centralna Baza Beneficjentów), świadczenie jednorazowe w wysokości 300 złotych otrzymało dokładnie 1 066 453 osób na łączną kwotę 319 935 840 złotych – informuje w czwartek ISBnews.

REKLAMA

Jednorazowe świadczenia wypłacane były na wniosek świadczeniobiorców. Według danych pochodzących z rejestrów PESEL w sierpniu tego roku odnotowano w Polsce rejestrację 1 mln 264 tys. obywateli Ukrainy. 558 tys. zarejestrowanych osób, to osoby pełnoletnie.

Ilu Ukraińców otrzymało świadczenia? Szczegółowe dane

„Do końca lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na 420,18 tys. dzieci – uchodźców z Ukrainy na okres świadczeniowy 2021/2022 (trwający do końca maja 2022 roku) oraz na 403,82 tys. dzieci – uchodźców z Ukrainy na okres świadczeniowy 2022/2023 (rozpoczęty w czerwcu br.). Łącznie do końca lipca br. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 866,65 mln złotych” – napisał wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Do końca lipca ZUS przyznał prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego na 15,44 tys. dzieci – uchodźców z Ukrainy. Na ten cel poszło 42,31 mln złotych.

Ubezpieczenia dla Ukraińców w liczbach

Z danych podanych przez ZUS dowiadujemy się, że liczba Ukraińców objętych ubezpieczeniem wzrosła z 641 tys. na koniec lutego 2022 roku do niemal 736 tys. na koniec lipca 2022 roku.