Prezydent Joe Biden podczas przemówienia w Independence Hall w Filadelfii nazwał Donalda Trumpa i jego zwolenników ekstremistami, którzy zagrażają „fundamentom naszej republiki”.

– Musimy być ze sobą szczerzy: zbyt wiele z tego, co się dziś dzieje w naszym kraju nie jest normalne. Donald Trump i Republikanie MAGA (skrót od hasła Make America Great Again, czyli hasła wyborcze go Trumpa – przyp. red.) reprezentują ekstremizm, który zagraża samym fundamentom naszej republiki – mówił prezydent Joe Biden podczas głośno zapowiadanego przemówienia w Independence Hall w Filadelfii.

– Równość i demokracja są atakowane. Nie robimy sobie przysługi udając, że jest inaczej – dodał 79-letni polityk.

Biden potępił także przemoc używaną w życiu publicznym. – W Ameryce nie ma ma miejsca na przemoc polityczną. Kropka. W żadnym wypadku. Nigdy – mówił amerykański prezydent.

FBI kontra Trump

Przemówienie Bidena zorganizowano niedługo po nalocie służb na posiadłość Donalda Trumpa. 8 sierpnia agenci FBI weszli do słynnej florydzkiej rezydencji Trumpa Mar-a-Lago, a następnie dali się sfilmować, jak wnoszą z posiadłości kartony z dokumentami.

