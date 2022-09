REKLAMA

Deputowana francuskiej partii EELV Zieloni Sandrine Rousseau znowu dała o sobie znać. Stwierdziła, że istnieją granice karykatury i humoru, zwłaszcza jeśli dotyczy to osób kolorowych lub LGBT. Taka zapowiedź cenzury pada w kraju, gdzie tzw. „satyryczne” pismo „Charlie Hebdo” potrafi zamieszczać dość obrzydliwe o wręcz obsceniczne karykatury np. Pana Jezusa, czy islamskiego proroka Mahometa.

Według Sandrine Rousseau, prawo do karykatury nie może mieć „podstawy dyskryminacyjnej”, co jednak najwyraźniej nie dotyczy w jej oczach katolików, muzułmanów, białych, itd. Deputowana Partii „Europe Écologie-Les Verts” (EELV) podzieliła się tym punktem widzenia na temat humoru i prawa do karykatury 31 sierpnia w popularnym programie medialnym.

Eko-feministka Rousseau jest wyjątkowo „progresywna”, bo łączy wszystkie „postępowe” idee. Teraz twierdziła, że „dyskryminujący humor” to próba podtrzymania starej hierarchii społecznej, rzecz jasna zmaskulinizowanej i dodatkowo nastawionej na zysk.

Sandrine Rousseau razem z kilkoma koleżankami ukuła nawet termin „androcenu”, w którym połączyła krytykę patriarchatu, kolonizacji, rasizmu, kryzysu klimatycznego i dodatkowo przypisała całe zło świata płci męskiej.

O deputowanej jest głosńo kolejny raz w ostatnich dniach. Wcześniej wdała się w polemikę nawet z komunistą. Uznała grillowanie za „symbol męskości” i „maczyzmu”, co spotkało się z krytykę komunistycznego deputowanego z tej samej koalicji Nupes Fabiena Roussela. Ten odpowiedział, że ludzie „jedzą mięso według tego, co mają w portfelach, a nie w majtkach”.

Przy odjazdach Zielonych, komunista Roussel, który nie chce dyskutować, jak mówi o „płci kotletów”, to już siermiężny lewak-dinozaur… Sama Rousseau stała się przedmiotem wielu żartów, co jednaj nazwała „hejtem skrajnej prawicy. Widocznie, z niej też nie wolno żartować. Poniżej jednak kilka przykładów, od „sojowego faceta w roli matki”, po inne:

