W Polsce zamknięto kolejny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży – tym razem w Uzdrowisku Konstancin. Rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek apeluje do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o zapewnienie najmłodszym pacjentom dostępu do tych świadczeń.

W wystąpieniu do ministra Adama Niedzielskiego prof. Wiącek pisze, że z doniesień medialnych wynika, iż w związku ze złożeniem wypowiedzenia przez personel medyczny zatrudniony na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży w Uzdrowisku Konstancin od 1 września 2022 r. zamknięty zostanie kolejny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.

„Niestety, będzie to oznaczać dalsze pogorszenie i tak już bardzo trudnej sytuacji w dostępie do leczenia zaburzeń psychicznych u najmłodszych pacjentów. Problem ten jest o tyle istotny, że trudnościom w leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży towarzyszy od kilku lat ciągły i dynamiczny wzrost liczby pacjentów, którzy wymagają natychmiastowego leczenia w warunkach szpitalnych” – napisał RPO w swoim wystąpieniu.

Wprawdzie NFZ zapewnia, że ma plan awaryjny, ale RPO zwraca uwagę, że sprowadza się on do przeniesienia pacjentów do innych i tak już przepełnionych oddziałów szpitalnych. Może być to rozwiązanie co najwyżej doraźne.

„W dłuższej perspektywie może zaś doprowadzić do sytuacji, gdy przyszłość kolejnych oddziałów będzie zagrożona. Od dawna bowiem lekarze zatrudnieni na oddziałach psychiatrycznych podnoszą, że już przy obecnym obłożeniu oddziałów nie są w stanie zapewnić pacjentom właściwej opieki i bezpieczeństwa. Dalszy wzrost liczby pacjentów, prawdopodobnie spowoduje, że kolejne oddziały będą stały przed widmem likwidacji” – podkreśla RPO.

Rzecznik prosi ministra o podjęcie pilnych działań zaradczych na rzecz zapewnienia najmłodszym pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.