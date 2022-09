REKLAMA

Sejm opowiedział się przeciw odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Wniosek złożyła Konfederacja. Posłowie skierowali projekt do dalszych prac w komisji.

Za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu opowiedziało się 10 posłów – wszyscy z Konfederacji. Przeciw było 402 parlamentarzystów, a 8 się wstrzymało (cała Polska 2050 oraz poseł niezależny Paweł Szramka. Sejm zdecydował o przesłaniu projektu do dalszych prac w Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Dlaczego Konfederacja chciała odrzucenia ustawy o wsparciu odbiorców ciepła? Jak mówił poseł Robert Winnicki, jego ugrupowanie, jako jedyne, przeciwstawia się rozwiązaniom zawartym w ustawie, które „prowadzą do zwiększenia inflacji, drożyzny, do produkcji pustego pieniądza”. Ocenił, że właśnie do tego doprowadzi ta ustawa.

„Ta ustawa nie rozwiązuje żadnego z problemów polskiego rynku energetycznego” – dodał.

Podkreślił, że węgla nie ma albo jest horrendalnie drogi, bo wszystkie partie tzw. bandy czworga realizowały unijną zieloną politykę, której efekty teraz wszyscy widzimy. – Problem nie jest po stronie popytu, tylko podaży. Węgla na składach nie ma – mówił.

Całe wystąpienie do obejrzenia poniżej.