Twitter wprowadza nową opcję

Platforma mediów społecznościowych Twitter przeprowadza właśnie testy nowej opcji, o którą od dawna zabiegali użytkownicy.

Z początkiem wrześnie Twitter rozpoczyna testy nowej opcji. Użytkownicy portalu społecznościowego od dawna komunikowali, że chcieliby mieć dostęp do tej możliwości.

Od początku września na platformie Twitter pojawi się możliwość edytowania wpisów po ich opublikowaniu. „Jeśli widzicie edytowanego tweeta – to dlatego, że testujemy przycisk edycji” – informuje użytkowników @twitter. „Tak, to dzieje się naprawdę i nic wam się nie stanie” – dodaje spółka.

Obecnie pracownicy Twittera prowadzą wewnętrzne testy. Po pracownikach opcja będzie dostępna dla użytkowników z subskrypcją Twitter Blue. Ma do tego dojść jeszcze we wrześniu w Nowej Zelandii, a potem w Australii, Kanadzie i USA.

Na ten moment – w czasie testowania nowej opcji – Twitter pozwala na edycję wpisów do 30 minut od publikacji. Po upływie pół godziny opcja edycji znika i jedyne, co można zrobić, to skasować wpis.

Dostęp do historii edycji danego wpisu mają wszyscy użytkownicy. Platforma zastrzega, że opcja edycji powinna służyć do poprawek literówek i błędów – stąd krótki czas na wprowadzanie zmian.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022