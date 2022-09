REKLAMA

Od początku wojny do Polski przez granicę zewnętrzną wjechało 74 tys. obywateli Rosji; w tym samym czasie wyjechało 97,7 tys. – poinformowała PAP rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Dodała, że w takim samym okresie 2019 roku, czyli przed pandemią do Polski wjechało 807 tys. Rosjan.

Michalska zaznaczyła, że w okresie od 24 lutego, czyli od początku inwazji Rosji na Ukrainę więcej Rosjan przekroczyło granicę zewnętrzną na kierunku wyjazdowym (97,7 tys.) niż wjazdowym (74 tys.). Z przekazanych przez SG danych wynika, że podobna sytuacja miała miejsce w takim samym okresie 209 r., czyli zanim wybuchła pandemią koronawirusa. Wtedy do Polski wjechało 807 tys. Rosjan, zaś wyjechało 817 tys.

REKLAMA

Z kolei w czasie, w którym obowiązywały obostrzenia pandemiczne – w analogicznym okresie 2021 i 2020 roku – do Polski wjechało odpowiednio 90 i 93 tys. Rosjan.

– W tym roku najwięcej obywateli Rosji przekroczyło granicę na kierunku wjazdowym do RP na odcinku granicy z obwodem kaliningradzkim – ponad 32 tys. osób, a z Białorusi do Polski – 18,3 tys. osób – przekazała Michalska.

Bardzo często byli to bliscy Ukraińców

Dodała, że sporo obywateli Rosji przekroczyło granicę z Ukrainy do Polski. – Byli to często współmałżonkowie, bliscy obywateli Ukrainy, ewakuujący się z do Polski po ataku Rosji na Ukrainę – podkreśliła.

Michalska przypomniała, że wjazd obywateli Rosji na terytorium RP przez granice zewnętrzne odbywa się po spełnieniu wymogów, określonych przez Kodeks Graniczny Schengen, zgodnie z którymi co do zasady obywatele Rosji posiadający paszporty służbowe oraz paszporty zwykłe powinni posiadać wizy lub tytuły pobytowe.

– Ponadto na odcinku granicy państwowej z Republiką Białorusi oraz z Rosją – w przypadku zarówno połączeń lądowych jak i bezpośrednich połączeń lotniczych – w oparciu o nadal obowiązujące Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, obowiązują ograniczenia we wjeździe do Polski, zgodnie z którymi do osób uprawnionych do wjazdu do Polski należą określone kategorie osób, m.in. posiadające zezwolenie na pracę w RP albo posiadający tytuły pobytowe lub wjeżdżające w celu kształcenia – poinformowała Michalska.

Dodała, że w tej kategorii nie znajdują się podróżni, którzy posiadają wyłącznie wizy turystyczne.

Zniesienie wiz dla Rosjan?

W ostatnich tygodniach coraz częściej mówiło się o potrzebie zmiany polityki wizowej UE wobec Rosji. Kwestia ograniczeń wizowych dla obywateli Rosji była omawiana w środę w Pradze na posiedzeniu unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ogłosił po tym posiedzeniu, że uzgodniono pełne zawieszenie umowy z Rosją o ułatwieniach wizowych z 2007 roku. W praktyce oznacza to, że liczba nowych wiz zostanie znacząco ograniczona, a ich otrzymanie będzie trwało dłużej – wyjaśniał Borrell na konferencji prasowej.