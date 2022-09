REKLAMA

Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej, że do ustawy o dodatku węglowym zostaną wprowadzone poprawki. Ma to zapobiec wyłudzeniom.

– Chciałem dodać kilka uwag, które w trakcie prac nad tą ustawą zostaną do tej ustawy dodane, czyli zgłosimy kilka poprawek. Będą to poprawki wynikające z informacji o tym, że już do jednorodzinnych, małych domków też meldują się różni kuzyni, znajomi, stąd też będzie poprawka, która będzie mówiła o tym, że jeden adres domu to będzie jedna możliwość dofinansowania – powiedział Marek Suski na briefingu prasowym w Sejmie.

– Również będzie wydłużenie terminu jeśli chodzi o możliwość wniosków na węgiel z 30 do 60 dni, bo tutaj niektóre gminy nie dały rady przygotować specjalnych wniosków – dodał warszawski polityk.

Dodatek węglowy. Kary dla wyłudzaczy

– Będzie również możliwość wywiadu środowiskowego, jeśli chodzi o gminy, bo mamy informacje, że do małych domków meldują się liczni kuzyni. To nieliczna grupa, ale jednak chcemy, żeby ten dodatek trafiał do tych, którzy są potrzebujący, a nie żeby to było wykorzystywane jako sposób zarobkowania – mówił dalej.

– Również będzie też taka rzecz, która niekoniecznie może ucieszyć. Będzie pewna odpowiedzialność za składanie fałszywych oświadczeń, więc tutaj bardzo wszystkich prosimy, żeby państwo nie próbowali też wykorzystać tej ustawy, bo może spotkać się to później ze skutkami – dodał polityk PiS.