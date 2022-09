REKLAMA

Polska staje się wrotami dla rannych żołnierzy i pacjentów z Ukrainy do całej Europy, dzięki czemu możecie prowadzić swoją walkę z najeźdźcą – oświadczył we Lwowie minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wraz ze swym odpowiednikiem, ministrem zdrowia Ukrainy Wiktorem Laszką, Niedzielski odwiedził szpital dla rannych żołnierzy w Winnikach pod Lwowem oraz podziękował Ukraińcom za ich poświęcenie w wojnie z Rosją.

Minister przypomniał, że dzień wcześniej na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce otwarty został hub medyczny, w którym pacjenci z Ukrainy będą mogli w oczekiwać na transport na dalsze leczenie w innych krajach europejskich.

„Polska staje się takimi wrotami dla pacjentów z Ukrainy do całej Europy. Cały ten proces, który zorganizowaliśmy, jest również finansowany przez Polskę, przez kraje Europy i gwarantuje już w tej chwili możliwość transportu tych pacjentów, którzy wymagają długiego leczenia, skomplikowanego leczenia, do dowolnego kraju Europy” – powiedział Niedzielski na konferencji prasowej z Laszką we Lwowie.

„Ale Polska opiekuje się nie tylko pacjentami. Opiekuje się również wszystkimi, którzy trafili do Polski. Myślę przede wszystkim o kobietach, dzieciach, tak że możecie prowadzić swoją walkę” – podkreślił minister zdrowia.

Niedzielski podziękował jednocześnie Ukraińcom za to, co robią dla swojego kraju, Polski i Europy.

„Przede wszystkim chciałem zwrócić się do naszych przyjaciół Ukraińców z wielkimi wyrazami szacunku. Walka, którą prowadzicie, to nie jest walka tylko o Ukrainę, to jest walka również o Polskę, walka o całą Europę. Dlatego staramy się wspierać was wszelkimi środkami, zarówno militarnymi, finansowymi i innymi środkami materiałowymi, a moją rolą jest wsparcie pacjentów, którzy czy w wyniku walki, ale nie tylko, potrzebują kompleksowej pomocy. Dlatego dzięki świetnej współpracy z panem ministrem Wiktorem Laszko udało nam się stworzyć system transportowania pacjentów do Polski i z Polski po całej Europie” – powiedział.

(PAP)