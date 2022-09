REKLAMA

Na antenie Radia ZET poseł Konfederacji Krzysztof Bosak odniósł się do podnoszonej obecnie przez PiS kwestii reparacji wojennych od Niemiec. Poseł wyjaśnił, dlaczego właśnie teraz rząd warszawski wyciągnął tę sprawę.

– Ta sprawa w tej chwili nie pojawia się przypadkowo i jakkolwiek wszyscy się zgadzamy, że Niemcy nie rozliczyły się z Polską, to w tej chwili ma to służyć odwróceniu naszej uwagi od rosnących gwałtownie, lawinowo cen energii, cen ciepła, wysokich cen paliw i coraz gorszych nastrojów gospodarczych w przedsiębiorczości, gdzie ma wejść ogromna podwyżka ZUS-u, weszła już podwyżka składki zdrowotnej, wcześniej najróżniejsze inne podatki – wskazał w sobotę Bosak.

– Wczoraj znów dyskutowaliśmy o podatkach w Sejmie no i to jest rzecz, od której rząd chce uciekać w kierunku właśnie polaryzowania sceny politycznej i dlatego uważam, że jest rzeczą wysoce nieroztropną, że część partii opozycyjnych z tej bardziej centrowej czy lewej strony skupia się w tej chwili na robieniu tego, co w Polsce powinien robić ambasador Niemiec, czyli atakowaniu polskiego rządu za przedstawienie tego raportu (na temat strat wojennych – przyp. red.), zamiast skupić się na krytykowaniu rządu tam, gdzie on rzeczywiście zawalił – dodał poseł Konfederacji.

Krzysztof Bosak przypomniał tu o pieniądzach z KPO. Jak mówił, „słusznie tutaj inne partie opozycyjne podnoszą, że jest problemem, że tych pieniędzy z KPO nie ma, ale mało kto zwraca uwagę, jak to się stało”. Poseł Konfederacji zwrócił uwagę na zakulisowe ustalenia rządu warszawskiego i Brukseli. Dodał, że „to jest w ogóle niebywałe w całej III Rzeczpospolitej, żeby zawrzeć jakieś ponad sto zobowiązań zakulisowo, w tajemnicy nawet przed członkami rządu”.

– Przecież to jest skandal polityczny, który nie został rozliczony. Mateusz Morawiecki powinien się podać do dymisji za to, co zrobił, za to, czemu patronował – ocenił Bosak, przypominając również, że w 2020 roku miała miejsce „katastrofa negocjacyjna reguł wypłacania KPO”.

– Przypomnijmy, że Mateusz Morawiecki zgodził się na reguły, zgodnie z którymi Unia wypłaci albo nie wypłaci – i to jest uznaniowe. Nigdy wcześniej nie mieliśmy czegoś takiego w relacjach z Unią. Nigdy. I jeszcze zareklamowano nam to jako sukces – za 20 mln złotych, jeśli dobrze pamiętam, była kampania z bilbordami w całym kraju. Przecież to nigdy nie zostało nazwane skandalem ani rozliczone – a to jest skandal, że Polaków okłamano na bilbordach za pieniądze podatnika, że jest sukces negocjacyjny, kiedy była negocjacyjna porażka – wskazał.

– Polacy od stycznia płacą podatek od plastiku, unijny, o czym prawdopodobnie większość Polaków nie wie. I to jest porażka negocjacyjna rządu Mateusza Morawieckiego z 2020 roku na szczycie unijnym, gdzie po raz pierwszy, jako pierwszy rząd III RP, zgodził się, żeby obca instytucja nałożyła na Polaków podatki – Unia Europejska – podkreślił Krzysztof Bosak.

