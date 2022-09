REKLAMA

Konfederacja cieszy się najwyższym poparciem wśród grupy wiekowej 18-24. „To nowa siła młodych ludzi, którzy mają wiedzę z internetu, a nie z reżimowej telewizji i reżimowych gazet” – komentuje Janusz Korwin-Mikke.

Z sondażu Kantaru dla oko.press wynika, że gdyby liczyć głosy wyłącznie osób od 18 do 24 roku życia, największym poparciem cieszy się Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Na ideową prawicę głos oddałoby 18 proc. młodych ludzi. Druga – z poparciem na poziomie 16 proc. – jest Koalicja Obywatelska. Dalsze miejsca zajęły PiS, Lewica (po 6 proc.) oraz Polska 2050 i PSL (po 5 proc.).

Korwin-Mikke: Państwem powinny rządzić Zasady, a nie (tfu!) Wola Ludu

Wyniki sondażu skomentował poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

„To nowa siła młodych ludzi, którzy mają wiedzę z internetu, a nie z reżimowej telewizji i reżimowych gazet! To nas właśnie różni od wszystkich innych partii politycznych w Polsce i od większości ugrupowań w Europie i na świecie” – napisał prezes partii KORWiN, wchodzącej w skład Konfederacji.

W komentarzu zamieszczonym na Facebooku Korwin-Mikke przywołał słowa innego polityka jego ugrupowania, Sławomira Mentzena.

„Młodzież jest naszym naturalnym elektoratem. System koncesji, licencji, utrudnień w dostępie do zawodu, przetargów organizowanych przez rząd i samorządy sprzyja przedsiębiorcom już obecnym na rynku, a zwłaszcza tym żyjącym dobrze z władzą. Rekrutacja w urzędach, spółkach Skarbu Państwa również oparta jest o sieć układów i znajomości. Młodzi, nie mający znajomości, mają przez to utrudniony start. To młodzi są największymi ofiarami obecnego, państwowego systemu edukacji, beznadziejnych uniwersytetów oraz nadciągającego za kilka dekad kryzysu emerytalnego, bo to obecna młodzież będzie miała największy problem z otrzymaniem godziwych emerytur” – uważa jeden z najpopularniejszych doradców podatkowych w Polsce.

Korwin-Mikke ocenia, że poparcie Konfederacji wśród młodego elektoratu jest najwyższe, ponieważ prawicowe ugrupowanie myśli „o przyszłości, o następnych pokoleniach” a nie o społeczeństwie i o tym, co będzie za kilka lat, a nie kilka dekad.

„Partie rządzące nie dbają o młodych, nie myślą o tym, co będzie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, starają się jedynie wygrać następne wybory obiecując rozdawnictwo pieniędzy i życie na kredyt oraz próbują łatać coraz większą dziurę w bankrutującym ZUSie. My Prawica mówimy o narodzie. Naród to nasi Przodkowie, którzy przekazali nam Zasady. Np. „Pamiętaj rozchodzie żyć z przychodem w zgodzie”. To nasze dzieci. Nasze wnuki. Nasze prawnuki… To jest Naród!” – pisze Korwin-Mikke.

„(…) Już w 1992 roku w Sejmie domagałem się zakazu zadłużania Polski. Niestety – przegrałem, bo Prawica i Centro-Prawica miały w Sejmie raptem kilkunastu posłów. Państwem powinny rządzić Zasady, a nie (tfu!) Wola Ludu. Brońmy praw naszych dzieci – przed 'społeczeństwem’!” – dodaje.

