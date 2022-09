REKLAMA

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 6 mln osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało ponad 4,2 mln osób – poinformowała w sobotę Straż Graniczna. W piątek z Ukrainy przyjechało 22,2 tys. osób, a do Ukrainy wyjechało z Polski 25,7 tys. osób.

„Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 6 mln osób” – przekazała na Twitterze Straż Graniczna.

Tylko w piątek do Polski przybyło 22,2 tys. osób, a do godz. 7 rano w sobotę – 7,3 tys. osób.

Z kolei do Ukrainy od 24 lutego wyjechało z Polski 4,208 mln osób, z czego 25,7 tys. w piątek.

Sobota to 192. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.