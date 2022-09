REKLAMA

Po kilku tygodniach nieobecności w przestrzeni publicznej odnalazła się influencerka Marianna Wyszermiskaja. Głośno zrobiło się o niej po ostrzelaniu szpitala w Mariupolu. Teraz rozdaje w szkołach dzieciom balony w barwach Rosji.

Wyszermiskaja w marcu była w zaawansowanej ciąży. Wówczas na szpital w Mariupolu spadły pociski. Cały świat obiegły nagrania uciekającej ze szpitala rannej influencerki, która wcześniej znana była jako modelka czy – jak kto woli – po prostu ze wrzucania zdjęć na Instagramie.

Wiadomo, że kobieta ostatecznie urodziła zdrowe dziecko. Po niemal miesiącu niespodziewanie pojawiła się w rosyjskiej telewizji. Powiedziała tam, że żadnych nalotów na szpital nie było, tylko dwa wybuchy, po których rozpoczęto ewakuację. Wcześniej ukraińskie wojsko rzekomo zabrało ze szpitala jedzenie.

– Zostałam przyjęta do tego szpitala 6 marca. Wojsko w żaden sposób nie pomogło. Pewnego dnia przyszli i powiedzieli, że nie jedli od pięciu dni oraz poprosili o jedzenie. Usłyszeli, że posiłki są dla kobiet w ciąży, ale i tak zabrali nam je i powiedzieli, że możemy zrobić więcej – mówiła Ukrainka.

– Okaleczyło mnie rozbite szkło. Miałam zraniony nos, trochę pod wargą i powyżej, ale to nie tak istotne – dodała.

Oczywiście jak było naprawdę, zapewne nigdy się nie dowiemy. Propaganda wojenna rządzi się swoimi prawami i nie można wykluczyć, że Wyszermiskaja wypowiadała te słowa pod przymusem. Tak samo nie można wykluczyć, że mówiła o tym, co widziała.

Very concerning news. Marianna, the pregnant girl from #Mariupol, turns out to be one of the refugees that has been taken to #Russia in violation of the evacuation agreement.

There they put her in front of a camera and have her say there was no aerial attack on the hospital. pic.twitter.com/SLJMAGeFTy

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 2, 2022