Polka wygrała w nocy mecz z amerykańską tenisistką Lauren Davis 6:3, 6:4 w 3. rundzie wielkoszlemowego US Open. W ten sposób Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku.

Rozstawiona z numerem jeden polska tenisistka wygrała z Amerykanką Lauren Davis (105) 6:3, 6:4, która po raz pierwszy w US Open dotarła do trzeciej rundy. Świątek wcześniej z nią nie grała.

Początek meczu zwiastował łatwą wygraną liderki listy WTA. Polka szybko objęła prowadzenie 3:0. Grała agresywnie i rzadko się myliła. Do końca pierwszego seta kontrolowała wydarzenia na korcie.

Później Świątek się chyba zbytnio rozluźniła. Druga partia zaczęła się również od prowadzenia 3:0, ale dla Davis. Kilka minut później Amerykanka wygrywała 4:1. Świątek otrząsnęła się z kiepskiego okresu i wróciła do bardzo dobrej gry. Jej łupem padło pięć gemów z rzędu i mogła świętować awans do 1/8 finału. Polka posłała sześć asów serwisowych, Amerykanka żadnego. Spotkanie trwało niespełna dwie godziny.

Świątek po raz czwarty gra w US Open. Awansując do 1/8 finału wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie, które zanotowała w ubiegłym roku. Jej kolejną rywalką będzie albo Chinka Qinwen Zheng, z którą grała w 1/8 finału tegorocznego French Open, albo Niemka Jule Niemeier.

2️⃣nd week of @usopen it is and another chance on Monday. Jazda! 2️⃣. tydzień US Open i kolejna szansa w poniedziałek. Jazda!#stepbystep #nycvibes pic.twitter.com/eho2eZXCuA — Iga Świątek (@iga_swiatek) September 4, 2022

Źródło: PAP