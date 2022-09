REKLAMA

Ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze rozpoczęły się już w sobotę 3 września. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk otworzył 31. Krajową Wystawę Rolniczą, która zainaugurowała dwudniowe jasnogórskie dziękczynienie za plony. Krajowa Wystawa Rolnicza, która tradycyjnie towarzyszy jasnogórskim dożynkom, zgromadziła ponad 500 wystawców

Dożynki są pięknym czasem wdzięczności Bogu i ludziom za codzienny chleb, teraz dzielony także z tymi, którzy cierpią z powodu wojny w Ukrainie – mówił bp Leszek Leszkiewcz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy. Dodał, że „oprócz dziękczynienia przychodzimy tutaj, by prosić Boga o pokój w Ukrainie, w świecie, żebyśmy mogli spokojnie pracować, dzielić chleb i cieszyć się, że tego chleba nam nie brakuje”.

Dożynki gromadzą przedstawicieli wszystkich polskich diecezji, którzy pielgrzymują tu z owocami ziemi, by dziękować za tegoroczne zbiory i proszą, aby na polskim stole nie zabrakło chleba i byśmy umieli tym chlebem dzielić się z innymi.

W uroczystej sumie dożynkowej z błogosławieństwem wieńców żniwnych o godz. 11.00 w niedzielę 4 września brał udział prezydent RP Andrzej Duda. Dwudniowe ogólnopolskie dziękczynienie za plony odbywało się pod hasłem: „Do Maryi Królowej Pokoju”.

„Jesteśmy na Jasnej Górze, żeby dziękować za ten rok dobrych plonów, bez wielkich klęsk żywiołowych” – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości Dożynek Jasnogórskich i podziękował rolnikom za zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego.

„Dziękuję, że poza ważnymi elementami bezpieczeństwa militarnego czy energetycznego, wy zapewniacie bezpieczeństwo żywnościowe, jedno z absolutnie fundamentalnych, bez którego nie wyobrażam sobie naszego kraju. Nie wyobrażam sobie powrotu kolejek i sytuacji, kiedy trzeba się troszczyć o to, co położyć na stole, a pamiętacie czasy, kiedy ludzie w miastach zastanawiali się, co położyć na stole w Wigilię” – mówił prezydent.

Przeor klasztoru jasnogórskiego o. Samuel Pacholski, mówił z kolei: „dziękujemy Bogu za ten skrawek ziemi pod niebem, gdzie przyszło nam żyć i pracować, za Ojczyznę, Kościół i każdą rodzinę. Prosimy o nowe serce i ducha dla Polaków, wrażliwe na potrzeby innych, mądrość, dzięki której możemy z ufnością patrzeć w przyszłość”.

O godz. 19.00 sprawowana będzie jeszcze Msza św. w bazylice, a po Apelu Jasnogórskim zaplanowana jest droga krzyżowa na Wałach, a po niej czuwanie modlitewne.

.@prezydentpl na #JasnaGóra na #dożynki: jesteśmy tu, by dziękować Matce Najświętszej i ludziom wsi, że w tej trudnej sytuacji udaje się zebrać dobry plon, za chleb owoc pracy rolników i ich zapobiegliwości, za zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa żywnościowego. pic.twitter.com/QPzj0euLVw — JasnaGoraNews (@JasnaGoraNews) September 4, 2022

Źródło: PAP/ KAI