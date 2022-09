REKLAMA

Hakerzy z grupy Anonymous znów dali się Rosjanom we znaki. Grupa hakerska, która od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie uprzykrza życie obywatelom Federacji Rosyjskiej, przeprowadziły kolejną udaną akcję.

Tym razem akcja grupy hakerów z Anonymous była wymierzona w największy serwis taksówkowy w Rosji „Yandex Taxi”. Hakerzy przeprowadzili udany atak na aplikację przewoźnika.

Anonymous we współpracy z IT Army of Ukraine zhakowali aplikację i stworzyli mnóstwo fałszywych zamówień, wysyłając wszystkie taksówki w to samo miejsce.

Hakerzy zamówili wszystkie dostępne taksówki pod konkretny adres – na jedną z głównych alei Moskwy, Kutuzovsky Prospekt – czym spowodowali gigantyczny korek w Moskwie. Co ciekawe, obiekt pod który hakerzy wysłali taksówkarzy, w przeszłości nosił nazwę Hotel Ukraina.

Ogromny korek, który powstał z powodu hakerskiego ataku na aplikację taksówkarską, rozładował się dopiero po trzech godzinach.

‼️#Moscow had a stressful day yesterday. The largest taxi service in Russia 'Yandex Taxi' was hacked by the #Anonymous collective. A traffic jam took place in the center of Moscow when dozens of taxi were sent by the hackers to the address on Kutuzovsky Prospekt. #OpRussia pic.twitter.com/6fp1hp0f7r

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) September 2, 2022