Niemcy zrekompensują straty rodzinom ofiar ataku terrorystycznego Palestyńczyków na wioskę olimpijską podczas Igrzysk Olimpijskich w 1972 w Monachium. 50 lat po zamordowaniu jedenastu izraelskich sportowców na igrzyskach olimpijskich 5 września 1972 r.

5 i 6 września 1972 jedenastu izraelskich sportowców straciło życie w ataku dokonanym przez palestyńskie komando „Czarny Wrzesień”. Teraz rodziny ofiar dostaną odszkodowanie. Niemcy zaoferowały 28 mln euro.

Wcześniej była mowa o 10 milionach, ale rodziny ofiar zagroziły, że nie pojawią się na obchodach rocznicy tego wydarzenia, które zaplanowano na poniedziałek 5 września. Poza pieniędzmi, rodziny żądały komisji śledczej, która miała rzucić światło na zaniedbania Niemiec jako organizatora olimpiady. Komisję powołano, więc być może nie będzie to też koniec roszczeń.

Na razie prezydent Izraela wyraził podziękowania dyplomacji i Berlinowi za podejście do tematu. Rodziny oczekują jeszcze od Niemiec oficjalnych przeprosin za „błędy i kłamstwa”.

W czasie igrzysk w Monachium członkowie palestyńskiej organizacji terrorystycznej Czarny Wrzesień wzięli za zakładników 11 członków ekipy izraelskiej. Zabili sportowców i trenerów oraz jednego policjanta. Pięciu z ośmiu terrorystów zostało zabitych podczas próby odbicia zakładników, trzech pozostałych schwytano.

Odpowiedzią Izraela na zamach były operacje „Źródło Młodości” i „Gniew Boży”, serie nalotów lotniczych na arabskie cele oraz zabójstwa Palestyńczyków podejrzewanych o zorganizowanie zamachu.

4 September 1972

The Palestinian terroristic

Organisation

“ Black September”

Killed 11 innocent Israeli

Athletes during the

Olympic Games in

Bayern Munchen ..

They will live forever in our

Hearts and thought …

May their memory be a blessing

For all of us pic.twitter.com/pYHwv5KPCM

— ((( Gianluigi ))) (@Gianlui91580067) September 5, 2019