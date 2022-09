REKLAMA

Rząd warszawski po raz kolejny idzie na rękę Ukraińcom. Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył polską granicę 24 lutego i od tej pory pracuje zdalnie dla ukraińskiego pracodawcy, powinien do 20 września złożyć zeznanie podatkowe w Polsce. Powinien też zapłacić podatek dochodowy. Rząd warszawski jednak zrzeka się poboru tych podatków i daje uchodźcom wybór, czy chcą się rozliczać w Polsce czy na Ukrainie.

Z przepisów krajowych i międzynarodowych wynika, że uchodźcy, którzy 24 lutego przekroczyli granicę z Polską i od tamtej pory nie wyjeżdżali z naszego kraju, a zarazem cały czas pracowali zdalnie dla ukraińskich pracodawców po 183 dniach pobytu w Polsce (czyli 25 sierpnia) stają się polskimi rezydentami podatkowymi. Oznacza to, że podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Rozliczenie to powinno nastąpić najpóźniej do 20 września. Jednak rząd warszawski chce iść na rękę Ukraińcom.

Portal money.pl opublikował korespondencję polskiego Ministerstwa Finansów skierowaną do ukraińskich władz podatkowych. Z pisma datowanego na 6 lipca 2022 roku wynika m.in., że uchodźcy, którzy pracują zdalnie z Polski dla podmiotów ukraińskich mogą wybrać korzystniejszą dla siebie opcję opodatkowania.

„Jeśli chodzi o mieszkańców Ukrainy w Polsce, zapewniam o bardzo elastycznym i indywidualnym podejściu polskich organów podatkowych. Generalnie rzecz biorąc, co do zasady nie negujemy możliwości utrzymania centrum żywotnych interesów na Ukrainie w czasie wojny.

Ponadto mając na uwadze szczególne potrzeby ukraińskich podatników, wprowadziliśmy specjalną regulację dla obywateli Ukrainy, która pozwala im na ich wniosek wybrać opodatkowanie, ponieważ byliby polskimi rezydentami podatkowymi” – czytamy w cytowanym przez portal piśmie. Dokument ten podpisał Jakub Jankowski z Departamentu Podatków Ministerstwa Finansów.

Dalej wskazał, że specjalne traktowanie ukraińskich uchodźców w Polsce jest dobrowolne oraz że obowiązuje tylko w okresie od 24 lutego 2022 roku do 31 grudnia tego roku.

Zasady te mają obowiązywać tylko Ukraińców, którzy podlegają pod specustawę – są uchodźcami wojennymi. Aby wybrać korzystniejszą dla siebie formę opodatkowania muszą złożyć oświadczenie, że pracują zdalnie dla podmiotu ukraińskiego nierejestrowanego w Polsce oraz że płacą podatek dochodowy na Ukrainie. Wówczas nie będą płacili podatku dochodowego w Polsce.

Portal money.pl relacjonuje, że zwrócił się do polskiego resortu finansów z pytaniami – jak rozumieć interpretację przepisów wysłaną stronie ukraińskiej oraz jakiej liczby Ukraińców przebywających w Polsce dotyczy ulgowe traktowanie. Ponadto zapytano też o wielkość podatków, o których mowa. Odpowiedzi jednak na razie nie ma.

„Skala ta może być jednak znacząca. Z informacji uzyskanych w Urzędzie pracy m. st. Warszawy wynika, że na 4318 zarejestrowanych tam Ukraińców, aż 1021 to osoby poszukujące pracy, którym nie przysługuje status osoby bezrobotnej. 1/4 uchodźców zarejestrowana w tym urzędzie jest zatrudniona w Ukrainie” – czytamy na łamach money.pl.