W „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” gościem był m.in. poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. Polityk wskazał, że nie ma takiej możliwości, by Polska zreformowała Unię Europejską. Podkreślił też, że obecnie płacimy za długie lata „idiotycznej polityki”.

Bogdan Rymanowski pytał, w jaki sposób można zablokować ewentualną redukcję zatrudnienia w Polsce.

– Nie zawsze da się zapobiec skutkom głupiej polityki, którą prowadziło się przez lata. To przede wszystkim trzeba sobie brutalnie powiedzieć: płacimy skutki idiotycznej polityki Polski przez wiele ostatnich lat. Polityki zgadzania się na szaleństwa Brukseli, którą żyrowały wszystkie kolejne ekipy – wskazał Dobromir Sośnierz.

– PiS tam tylko głośno krytykuje i lamentuje, rwie włosy z głowy a na wszystko nadal się zgadza. Przecież dopiero co przyjęliśmy, wbrew stanowisku Konfederacji, wbrew protestom Konfederacji, właśnie te przepisy o zasobach własnych, które są oddawaniem kolejnych kompetencji Brukseli i powiększają tylko naszą bezwzględną zależność – dodał.

Pytany, co zrobiłaby Konfederacja, gdyby sprawowała rządy, Sośnierz odparł, że „nie ma łatwego wyjścia”. – Są wyłącznie wyjścia złe – tylko mniej złe i bardziej złe. Bardziej złe to są takie, jak drukowanie pieniędzy albo ściąganie ogromnych pieniędzy za pomocą podatków, żeby zasypać te podwyżki. Mniej złe no to są takie, że możemy w tej chwili próbować lekko obniżać te ceny poprzez chociażby zmniejszanie podatków, które na tym ciążą, poprzez deregulację – wskazał.

– Przypomnijmy, że jeśli chodzi o węgiel, to przecież tam nadal pośrednicy zarabiają ogromne pieniądze i jakoś tego nikt nie rusza. Nadal z kopalni węgiel wyjeżdża za tysiąc złotych, sprzedawany jest za trzy tysiące i rząd dąży do tego, żeby był za te trzy tysiące sprzedawany, zamiast po tysiąc złotych z kopalni, bo wszyscy politycy ochraniają interesy pośredników. Nikt nie ma odwagi się temu przeciwstawić. Nadal państwo pracuje nad tym, żeby ci pośrednicy nadal mieli te swoje zyski. Więc tutaj jest wiele rzeczy do zrobienia: na płaszczyźnie deregulacji, a przede wszystkim wycofywania się – czym prędzej – z tych idiotyzmów, na które żeśmy się przez lata zgadzali – podkreślił polityk.

– Pan słusznie powiedział tutaj, że nie ma możliwości, żeby Unia Europejska wycofała się z tego systemu ETS (Europejski System Handlu Emisjami – przyp. red.). Od lat powtarzam, nie ma możliwości, żebyśmy reformowali Unię. To PiS, m.in. premier Morawiecki w swoim expose powiedział bzdurę, że będziemy teraz reformować Unię Europejską. Ja go zapytałem – do dzisiaj się nie dowiedziałem – jak zamierza ją reformować. Nie będziemy reformować Unii Europejskiej. To Unia Europejska będzie nas reformować – podsumował poseł.

– Albo nam się podoba, że Unia Europejska jest taka, jaka jest – jest socjalistycznym eurokołchozem, który nam wszystkiego będzie zakazywał albo nam się to nie podoba i wychodzimy. Nie ma trzeciej drogi – skwitował Sośnierz.

Nie ma łatwego wyjścia z kryzysu, kto obiecuje łatwe wyjście, ten kłamie pic.twitter.com/m0erDFOVUD — Wolność__Słowa (@WolnoscO) September 4, 2022