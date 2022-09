REKLAMA

Donald Trump na wiecu poparcia dla kandydatów republikańskich w Wilkes-Barre w Pensylwanii, skrytykował „nienawistne i dzielące Amerykanów” wystąpienia Joe Bidena. Odpowiedział w sobotę 3 września Bidenowi, który przedstawiał Trumpa jako zagrożenie dla demokracji, że urzędujący prezydent jest „wrogiem racji stanu” i oskarżył dodatkowo o niekompetencje.

W swoim przemówieniu Donald Trump skrytykował nalot FBI z 8 sierpnia na swoją posiadłość w Mar-a-Lago na Florydzie. Nazwał to „jednym z najbardziej szokujących nadużyć władzy ze strony administracji w historii Ameryki”.

REKLAMA

W Wilkes-Barre, małym miasteczku niedaleko Scranton, rodzinnego miasta Joe Bidena, Donald Trump wspierał kandydatów republikańskich w wyborach uzupełniających, które są zaplanowane na 8 listopada. W tym okręgu startuje z listy Republikanów Mehmet Oz, kardiochirurg, który stał się gwiazdą telewizyjną i zyskał dużą popularność..

Stan Pensylwania będzie kluczowy w bitwie o kontrolę nad dwoma izbami parlamentu USA. Demokraci nie przebierają w środkach. Ich kandydatów wspiera Biden, który w Filadelfii wzywał do ocalenia „duszy Ameryki”, przed tymi, którzy „nie szanują Konstytucji”, „nie uznają rządów prawa” i „woli ludu”.

Donald Trump odniósł się do tego właśnie przemówienia i uznał je za „najbardziej okrutną, nienawistną i dzielącą Amerykanów przemowę, jaką kiedykolwiek wygłosił amerykański prezydent”. Były prezydent krytykował także wysoką inflację i „niepewność jutra”.

Republikanin stwierdził, że gdyby „wziąć pięciu najgorszych prezydentów z historii Stanów Zjednoczonych i zebrać ich razem, to nie wyrządziliby takiej krzywdy, jaką Joe Biden wyrządził naszemu krajowi w mniej niż dwa lata”. Na wiecu w Pensylwanii miała też miejsce prezentacja największych wpadek Bidena.

Donald Trump and Joe Biden Both held rallies in Wilkes-Barre Pennsylvania this week.

Here is what they looked like back to back.

Incredible. pic.twitter.com/Xe7cWQzrQO

— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 4, 2022