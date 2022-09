Detoks alkoholowy – przerwij ciąg alkoholowy w kontrolowany sposób

Detoks alkoholowy jest jednym z pierwszych kroków podejmowanych przy leczeniu uzależnienia od spożywania etanolu. Uzależniony, odstawiając substancję odurzającą, może być narażony na nieprzyjemne dolegliwości. Wiążą się one z fizjologiczną i biochemiczną odpowiedzią organizmu na nagły spadek stężenia alkoholu we krwi. Jeżeli nałogowiec pozostaje w ciągu alkoholowym, etanol bierze stały udział w procesie metabolizmu. Ulega przemianom trawiennym i ciągle krąży w ludzkim krwiobiegu. W związku z tym niektóre parametry funkcjonowania ustroju ulegają zmianie. Etanol ma również toksyczny wpływ na prawidłową współpracę narządów, ich strukturę i budowę. Zadaniem odtrucia alkoholowego jest zatem przerwanie ciągu alkoholowego pod kontrolą specjalistów. Ponadto nawodnienie organizmu, z jednoczesnym jego odżywieniem i zminimalizowaniem objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego.

Na detoks alkoholowy zgłaszają się głównie ci uzależnieni, którzy zmagają się z przebiegiem zaawansowanych faz rozwoju swojego nałogu – krytyczną i przewlekłą. Z możliwości odtruwania organizmu z toksyn poalkoholowych mogą jednak skorzystać wszyscy pełnoletni uzależnieni. Najczęściej nie są oni bowiem w stanie samodzielnie poradzić sobie z odstawieniem alkoholu i przerwaniem ciągu alkoholowego. Stała opieka specjalistów, ich doświadczenie i możliwości, jakie dają warunki stacjonarnej placówki medycznej, wpływają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu chorego. Jednocześnie minimalizują ryzyko wystąpienia nawrotu choroby alkoholowej, zwłaszcza jeżeli detoks połączony zostanie z psychoterapią.

Detoks alkoholowy – wskazania

Bezwzględnym wskazaniem do tego, by zgłosić się na detoks alkoholowy, jest obecność ciągów alkoholowych i objawów odstawiennych u uzależnionego. Te dolegliwości świadczą o wysokim stopniu zaawansowania choroby alkoholowej. Przerwanie ciągu alkoholowego staje się więc koniecznością. Wykonuje się je w celu ograniczenia skutków długotrwałej obecności etanolu w krwiobiegu człowieka. Detoksykację zaleca się wszystkim tym, którzy chcą pozbyć się nieprzyjemnych objawów zatrucia alkoholowego z jednoczesnym ograniczeniem możliwości wystąpienia niebezpiecznych symptomów odstawiennych. W przypadku każdego pacjenta, niezależnie od stopnia jego uzależnienia, konieczne jest ponadto kontynuowanie terapii już po przywróceniu organizmowi równowagi. By osiągnąć najlepsze rezultaty terapeutyczne, detoks najczęściej łączy się z psychoterapią.

Kwalifikacja do detoksykacji

Przed rozpoczęciem detoksykacji lekarz bada pacjenta. Badanie wraz z wywiadem medycznym to nieodłączne elementy wizyty konsultacyjnej. Nie zaleca się odtrucia alkoholowego tym chorym, którzy zmagają się z uszkodzeniami wielonarządowymi i złożonym przebiegiem wybranych schorzeń przewlekłych. Wiele zależy jednak od indywidualnego stanu każdego pacjenta i przebiegu jego uzależnienia. Dla większości chorych korzyści z kontrolowanego przerwania ciągu alkoholowego są o wiele wyższe niż ewentualne ryzyko wynikające z przeprowadzenia tej procedury medycznej. Z tego względu przeciwwskazania do odtrucia są nieliczne i stosunkowo rzadkie.

Przerwanie ciągu alkoholowego a głód odstawienny

Nagła rezygnacja z alkoholu zaburza przebieg dotychczasowych procesów metabolicznych zachodzących w organizmie uzależnionego. Co za tym idzie, głód alkoholowy wywołuje złożone objawy psychosomatyczne. Do najczęściej zgłaszanych należą: drżenie rąk, kołatanie serca, nudności, wymioty, biegunki, bóle głowy, bóle mięśni, zaburzenia wartości ciśnienia tętniczego krwi. W następnej kolejności u chorego występują również zaburzenia psychiczne: bezsenność, stany lękowe, napady agresji, zaburzenia świadomości, omamy i halucynacje. Objawy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego występują zwykle u uzależnionych w ciągu kilku godzin po odstawieniu substancji odurzającej.

W specjalistycznych warunkach stacjonarnych placówek medycznych po odstawieniu alkoholu proces trzeźwienia organizmu przyspiesza się z użyciem dożylnych wlewów witaminowych. Do krwiobiegu pacjenta składniki odżywcze z kroplówki docierają za pomocą wenflonu umieszczonego w jego żyle obwodowej. W starannie wyselekcjonowanym składzie wlewu znajdują się jony podstawowych pierwiastków i glukoza. Wykazują one działanie nawadniające i odżywiające cały organizm, wycieńczony długotrwałym oddziaływaniem etanolu. Przyspieszenie metabolizmu etanolu w ludzkiej wątrobie skutkuje pojawieniem się objawów odstawiennych nawet już podczas dożylnej infuzji płynów. Ponieważ w Centrum Medycznym Galmedic pacjent pozostaje pod ścisłą kontrolą specjalistów, możliwe jest szybkie ograniczenie ich nasilenia, a nawet całkowite usunięcie pierwszych dolegliwości.

Leczeniem Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego zajmują się wyłącznie lekarze specjaliści. Podczas detoksu alkoholowego pacjentowi zleca się dożylne lub domięśniowe środki farmakologiczne o działaniu przeciwwymiotnym, nasennym, uśmierzającym ból i uspokajającym. Ich działanie skupia się zatem ściśle na niwelowaniu nieprzyjemnych objawów abstynencyjnych. Czas trwania detoksu alkoholowego zależy głównie od fizjologicznej odpowiedzi organizmu każdego nałogowca na podjęte leczenie i oddziaływania terapeutyczne. Nie bez znaczenia dla przebiegu AZA jest długość trwania ciągów alkoholowych. Istotne jest ponadto zachowanie nałogowca podczas picia, ilość i częstotliwość spożywanego etanolu, dotychczas podejmowane leczenie nałogu.

Niebezpieczny detoks alkoholowy w domu

Samodzielne odstawienie substancji odurzającej może być dla uzależnionych nie tylko trudne, ale wręcz niebezpieczne. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy organizm nałogowca jest silnie zatruty, a jego choroba alkoholowa – zaawansowana. Trudno przewidzieć przebieg i nasilenie objawów odstawiennych, a szybką odpowiedź specjalistów gwarantuje jedynie przebywanie chorego w klinicznych lub ambulatoryjnych warunkach stacjonarnej placówki medycznej. Dzięki wsparciu personelu pacjent może natychmiast otrzymać niezbędne leki.

Wśród domowych sposobów na rzekome przyspieszenie procesu trawienia alkoholu wymienia się nawadnianie organizmu i doustne uzupełnienie witamin, minerałów oraz glukozy. Przyswajalność takich suplementów jest jednak o wiele niższa niż dożylnych. Składniki kroplówek witaminowych omijają układ pokarmowy i nie podlegają procesom trawiennym, w związku z czym docierają do krwiobiegu w niezmienionej postaci. Do poszczególnych tkanek i komórek organizmu transportowane są natomiast wraz ze składnikami krwi. Zbilansowana dieta, a nawet dostępne bez recepty suplementy diety zwykle nie wystarczają, by przywrócić organizmowi równowagę wodno-elektrolitową.

Kontrolowane przerywanie ciągu alkoholowego jest nie tylko bezpieczniejsze, ale i skuteczniejsze niż domowy detoks alkoholowy. Zmiana otoczenia i izolacja chorego od alkoholu oraz kojarzących się z nim czynników (miejsc, osób, sytuacji, okazji) sprzyja wytrwaniu w długotrwałej abstynencji. Zaleca się, by o komfort psychiczny pacjenta dbali psychoterapeuci, angażując go w proces psychoterapii indywidualnej lub grupowej.