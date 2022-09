REKLAMA

Czy ja się doczekam chociaż jednego takiego przypadku, w którym państwo zadziała na podstawie istniejących już przepisów? – pytał z mównicy sejmowej poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.

Sośnierz zabrał głos podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

– Czy ja się doczekam chociaż jednego takiego przypadku, w którym państwo zadziała na podstawie istniejących już przepisów? A nie będzie pisać na kolanie kolejne… – mówił poseł.

Wskazał, że gdy pojawia się jakieś duże medialne wydarzenie, rząd od razu zabiera się za pisanie nowych przepisów.

– Co by się nie wydarzyło – czy to jakaś epidemia, katastrofa naturalna, nienaturalna, zatrucie – to wy piszecie prawo od nowa. Czy naprawdę nie ma żadnych przepisów, które można po prostu wyjąć z szuflady i zastosować? – kontynuował przedstawiciel Konfederacji.

– A to, co powinno działać, to i tak nie działa, bo wywalamy miliony na różne agencje, laboratoria, kontrole, które i tak niczym nie zapobiegają, nic nie widzą, gdy przychodzi co do czego, nikogo nie potrafią złapać. Kiedy tutaj coś normalnie zadziała? – pytał z mównicy Dobromir Sośnierz.