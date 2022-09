REKLAMA

Atak nożowników w Kanadzie. 10 osób zmarło, a co najmniej 15 trafiło do szpitali. Do tragicznych wydarzeń doszło w miejscowości Saskatchewan. Trwa obława za napastnikami.

Policja zaznacza, że rannych może być znacznie więcej. Ma na myśli osoby, które same zgłosiły się do szpitali.

Ofiary znaleziono w 13 różnych miejscach. Według policji to najprawdopodobniej przypadkowe osoby, choć nie można wykluczyć, że niektórzy z nich już wcześniej zostali wytypowani jako cel przez sprawców.

Miejscowe służby apelują do wszystkich lokalnych mieszkańców o ostrożność. Wciąż trwają poszukiwania napastników.

Do serii ataków doszło w niedzielę ok. godziny 7 czasu miejscowego w Saskatchewan. Policja opublikowała nazwiska mężczyzn podejrzewanych o ataki, ich zdjęcia i numer rejestracyjny samochodu, którym mogą się poruszać.

Alert zalecający pozostanie w domu, niepodchodzenie do podejrzanych osób, niezabieranie autostopowiczów i niepodawanie gdzie zauważono patrole policyjne, rozszerzono po południu na sąsiednie prowincje – Manitobę i Albertę.

Suspects: Damien Sanderson and Myles Sanderson. Damien is 5 foot 7 and 155 lbs with black hair, brown eyes. Myles is 6 foot 1 and 240 lbs with brown hair and eyes. The suspects may be in black Nissan Rogue with SK license plate 119 MPI. This a rapidly-unfolding situation. pic.twitter.com/LeshXMR4sN

— RCMP Saskatchewan (@RCMPSK) September 4, 2022