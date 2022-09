REKLAMA

Premier Mateusz Morawiecki starał się uspokoić Polaków ws. inflacji i zapewnił, że rząd robi wszystko, co w jego mocy. Co tylko potwierdza, że lepiej to już było. Bo gdy ten rząd, mówi że coś robi…

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Białą Podlaską, gdzie zwrócił się do wyborców z uspokajającym przesłaniem. Jak stwierdził, jest świadomy skali inflacji, z którą boryka się nasz kraj, i przypomniał, że stanowi ona wynik m.in. wojny na Ukrainie. Szef rządu oświadczył również, że władza robi wszystko, aby wesprzeć polskie rodziny.

