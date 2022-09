REKLAMA

Nie żyje konsul RP w Chorwacji Dagmara Luković. Zmarła 2 września w szpitalu w Zagrzebiu.

Informację o jej śmierci przekazała polska ambasada w Chorwacji.

„Ze smutkiem informujemy, że 2 września 2022 roku zmarła Pani Dagmara Luković, Konsul RP w Zagrzebiu. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia” – napisano.

Niedawno Luković pomagała polskim pielgrzymom, którzy ucierpieli w wypadku w drodze do Medjugorie. Zmarłą konsul w osobistym wpisie pożegnał polski ambasador w Chorwacji Andrzej Jasionowski.

„Dwa tygodnie temu jechaliśmy na lotnisko odwozić rannych z katastrofy autobusu. Była zmęczona, ale lubiła swoją pracę, mimo że obecny sezon turystyczny jest bardzo trudny” – napisał ambasador.

Zdradził, że z radością oczekiwała wnuka, który niebawem miał się urodzić. „Niedawno obroniła pracę doktorską. Mimo choroby miała plany na przyszłość” – dodał.

„A teraz trzeba będzie nauczyć się myśleć o Niej w czasie przeszłym. Jak napisał nasz wspólny znajomy ks. Janusz Błachowiak '…przesłałem Jej kiedyś fotografię Anioła z mozaiki w Watykanie z kaplicy Redemptoris Mater. Chciała go zawsze zobaczyć 'na żywo’ w Watykanie. Jestem pewien, że teraz zobaczyła go rzeczywiście na żywo, a on jak zawsze przycisnął szalę wagi na jej korzyść…” – zakończył swój wpis ambasador Jasionowski.

R. I. P 🙏 pic.twitter.com/9wmujbJCWW — Aneczka 🇵🇱 (@aneczka07) September 4, 2022