REKLAMA

Odcinkowy pomiar prędkości jest dla kierowców dużo groźniejszy niż fotoradary. Obecnie w Polsce system działa na 170 km dróg, ale to się niedługo zmieni. Niebezpieczny dla naszych portfeli system obejmie 600 km dróg.

Jak niebezpieczny jest odcinkowy pomiar prędkości? W sumie urządzenia monitorujące zarejestrowały w pierwszej połowie 2022 roku ponad pół miliona przypadków przekroczenia prędkości. 387 tys. przypadków sfotografowały fotoradary, a 95 tys. kierowców przyłapał odcinkowy pomiary prędkości.

REKLAMA

Tylko, że w Polsce działa 527 fotoradarów i „tylko” 32 urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości. Oznacza to, że na jeden fotoradar przypada 770 wyłapanych wykroczeń, a na system odcinkowego pomiaru aż 3 tys. OPP jest więc cztery razy groźniejszy dla kierowców.

Odcinkowy pomiar prędkości. Gdzie?

Odcinkowy pomiar prędkości obejmie w sumie 600 km dróg w Polsce (obecnie działa na 170 km). Kamery OPP pojawią się na autostradach A1, A2 i A4, a także na odcinkach dróg ekspresowych S7, S11 i S14 oraz 14 dróg wojewódzkich, 3 powiatowych i 1 drogi gminnej.

Najwięcej nowych odcinkowych pomiarów prędkości, bo aż po 5, pojawi się na terenie województwa łódzkiego i na Podkarpaciu.

Po 4 zostanie zamontowanych w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim. Kolejne 3 staną w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim. 1 OPP stanie na Śląsku Opolskim.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradach. Gdzie?

Odcinkowy pomiar prędkości w przypadku autostrady A1 pojawi się w trzech lokalizacjach:

w województwie łódzkim – miejscowości Pomorzany / Bociany

woj. kujawsko-pomorskie – A1 Węzeł Nowy Ciechocinek – MOP Kałęczynek

woj. pomorskie – A1 Pelplin-Swarożyn

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2:

woj. wielkopolskie – A2 Konin, MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4:

woj. małopolskie – A4 Węzeł Balice – Węzeł Rudno

woj. dolnośląskie – A4 Kostomłoty – Kąty Wrocławskie

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości to system służący do rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów na kontrolowanym odcinku drogi. W przeciwieństwie do fotoradaru, nie mierzy prędkości w kontrolowanym punkcie, ale sprawdza średnią prędkość na wyznaczonym odcinku.