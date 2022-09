Domy modułowe całoroczne pod klucz – sprawdź!

Marzysz o własnej nieruchomości i chociaż niewielkim ogrodzie? Nie chcesz tracić czasu na spełnienie licznych wymogów, formalności i oczekiwanie na pozwolenie na budowę? Skorzystaj z opcji, jakie daje innowacyjne budownictwo. Domy modułowe całoroczne pod klucz mogą być dla Ciebie opcją idealną. Poznaj szczegóły już teraz – https://www.extradom.pl/.

Co to jest dom modułowy?

Dlaczego domy modułowe całoroczne pod klucz cieszą się tak ogromną popularnością? Ponieważ ich budowa trwa dosłownie kilka tygodni, jednak funkcjonowanie w takiej nieruchomości jest dokładnie tak samo komfortowe, jak w domu, który został wybudowany tradycyjną techniką murowania. Co więcej, domy modułowe są znacznie tańsze, na te, które mają nie więcej niż 70m2 po obrysie nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Nie trzeba nawet zatrudniać kierownika budowy ani prowadzić dziennika budowy.

Dom modułowy powstaje z gotowych konstrukcji, ścian i części, dlatego stawia się go niezwykle szybko. Myli się jednak ten, kto sądzi, że taka nieruchomość nie jest trwała. Jak najbardziej jest i z powodzeniem może przetrwać co najmniej kilkadziesiąt lat intensywnej eksploatacji. Warto również zaznaczyć, że domy modułowe mogą być typowo rekreacyjne, sezonowe albo całoroczne, a dodatkowe ocieplenie ścian pozwala na wygodne i bezpieczne mieszkanie w takiej nieruchomości nawet w trakcie srogiej zimy.

Niepodważalną zaletą nieruchomości stworzonych z modułów jest to, że są to domy pasywne, a więc w pełni bezpieczne dla środowiska. Oprócz swojej ekologiczności wykazują również walory pod względem energooszczędności. Dzięki temu inwestorzy mogą generować spore oszczędności w zakresie użytkowania domu modułowego.

Tanie domy modułowe całoroczne pod klucz

Ponieważ na domy modułowe zauważa się coraz większy popyt, decyzję o budowie takich nieruchomości coraz częściej podejmują deweloperzy. Dzięki temu każdy zainteresowany mieszkaniem w domu z modułów może nabyć takie mieszkanie od razu, bez zbędnego oczekiwania. Co więcej, większość deweloperów stawia na oferowanie domów modułowych wykończonych pod klucz, przy czym to klient ma bardzo często wpływ na to, jak nieruchomość zostanie wykończona. Dzięki takiej opcji nie trzeba tracić czasu ani nerwów, co bardzo często wiąże się ze współpracą z firmą wykończeniową. Klient wchodzi do domu modułowego i od razu może w nim zamieszkać.

Czy opłacalne są domy modułowe całoroczne pod klucz?

Ceny takich nieruchomości są jak najbardziej atrakcyjne i znacznie niższe, aniżeli wydatki związane z nabyciem domu budowanego zgodnie z tradycyjną sztuką budownictwa. Szacuje się, że oszczędności z tego tytułu mogą wynieść co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Należy także podkreślić, że oszczędności generowane są też już w trakcie korzystania z domu modułowego. Ponieważ taka nieruchomość jest ekologiczna i energooszczędna, domownicy ponoszą znacznie mniejsze koszty z tytułu poboru wody czy energii elektrycznej. Rocznie to kolejnych kilka tysięcy złotych mniej.

Jeśli chcesz zamieszkać w nowoczesnym domu modułowym, zgłoś się do dewelopera, który oferuje takie nieruchomości. Znajdziesz go w swojej lokalizacji bez problemu. Co więcej, możesz też zdecydować się na samodzielną budowę domu modułowego na własnej działce. Jak wiesz, na nieruchomości do 70m2 nie trzeba mieć pozwolenia, więc wystarczy kilka tygodni, aby cała konstrukcja mieszkalna nadawała się do komfortowego zamieszkania. Wydaje się, że domy modułowe to przyszłość w zakresie innowacyjnej sztuki budownictwa.