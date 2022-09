REKLAMA

Krzysztof Bosak z mównicy sejmowej podsumował niewygodne dla Prawa i Sprawiedliwości fakty. W dziesięciu punktach przedstawił, co obóz „dobrej zmiany” robił i wciąż robi źle, a co przyczyni się do znacznie większego kryzysu, aniżeli mógłby wynikać z wojny na Ukrainie.

Bosak wszedł na mównicę w trakcie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

REKLAMA

– Kiedy rząd przedkłada nowe ustawy podatkowe, jest dobry moment, żeby przypomnieć, co rząd w polityce gospodarczej robi źle, na co Konfederacja od początku zwracała uwagę – rozpoczął Bosak.

Następnie wymienił dziesięć – w jego ocenie najważniejszych – sytuacji, w których rząd PiS-u działał źle, antywolnościowo. Niechlubne dokonania Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego i ich ludzi w tej dziedzinie są oczywiście większe, ale Bosaka ograniczał czas.

Lockdowny, europodatki, nowe podatki, Polski Ład

– Pierwsza sprawa – zgoda na europodatki. Już obowiązuje nas podatek od plastiku. Druga rzecz – totalny chaos wprowadzony przez katastrofalne reformy Polskiego Ładu. Trzecia sprawa – błędna polityka pieniężna, która doprowadziła do większej inflacji niż w innych państwach, w których wystąpiły te same okoliczności, którymi rząd usprawiedliwia inflację w Polsce. Czwarta rzecz – blokowanie i próba delegalizacji działalności gospodarczej: lockdowny, piątka dla zwierząt, uderzenia w polskie hodowle. Piąta sprawa – nowe podatki, których nie było i nie musieliśmy ich tworzyć, nie musieliście ich wprowadzać: podatek cukrowy, podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, podwyżka akcyzy na alkohol i tytoń i wiele, wiele innych – wymieniał poseł Konfederacji.

– Szósta rzecz – nieustanne przedłużanie podwyższonych przez Platformę Obywatelską stawek VAT, 23% i 8%. Siódma sprawa – drastyczna podwyżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do 9%. Ósma sprawa, jakby tego było mało – podwyżka ZUS dla przedsiębiorców od nowego roku aż o 17%. 2,5 tys. zł rocznie wyjmiecie z kieszeni tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą – wyliczał.

– Dziewiąta sprawa – wyprowadzenie długu poza budżet państwa. Dziesiąta i ostatnia – stworzenie przez premiera Morawieckiego budżetu równoległego w tzw. funduszu COVID-19. Robicie to źle, słuchajcie krytyki Konfederacji, a szkody z waszego działania będą mniejsze – podsumował Bosak.