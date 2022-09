REKLAMA

Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, miejscowości nieopodal Wilna, z polskim językiem nauczania zostanie zreorganizowane – taka decyzja zapadła we wtorek podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Samorządu rejonu trockiego. Z powodu niewystarczającej liczby uczniów zostaną zlikwidowane dwie ostatnie klasy – 11 i 12. Tak przynajmniej brzmi oficjalny komunikat. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że powód jest całkiem innych.

Decyzji władz nie popiera społeczność szkolna. Radni Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) zapowiedzieli, że zaskarżą decyzję Rady w sądzie.

REKLAMA

Od 6 września – na bruk

„Nie można 6 września wyrzucić uczniów ze szkoły, dlatego pierwszym krokiem będzie zaskarżenie decyzji rady” – oświadczyła radna AWPL-ZChR Alina Kowalewska, podkreślając, że „w tej sytuacji, w rozstrzyganiu problemu, zabrakło dobrej woli politycznej”.

Reorganizację Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu poparło 15 radnych, czterech było przeciwko, a dwóch wstrzymało się od głosu. Według władz samorządowych, szczegóły zmian, które mają teraz nastąpić, zostaną omówione z dyrekcją szkoły.

Protestowali uczniowie i rodzice

„Nasza władza nikogo nie słyszy, nawet tych najmłodszych obywateli, uczniów. Więc dla mnie to jest niezrozumiałe” – mówi dyrektor szkoły Renata Krasowska.

Przeciwko reorganizacji szkoły w Połukniu we wtorek przez budynkiem samorządu w Trokach protestowali uczniowie i rodzice.

W ubiegły piątek minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau poinformował, że na jego wniosek minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis podjął interwencję w sprawie polskiego Gimnazjum w Połukniu u mera rejonu trockiego. Jak wynika z wpisu ministra na Twitterze, szef litewskiej dyplomacji zapewnił go, że sprawa zostanie rozwiązana zgodnie z dobrem polskich uczniów.

Czy apele coś zmienią?

„Niepokój i zatroskanie działaniami władz Republiki Litewskiej” z powodu uszczuplania stanu posiadania oświaty polskiej na Litwie wyrazili też uczestnicy Światowego Kongresu „Kraj-Emigracja”, który we wtorek zakończył w Warszawie czterodniowe obrady z udziałem Polaków z 37 krajów na sześciu kontynentach.

Kongres oświadczył, że „niezrozumiałe i niedopuszczalne jest, by w kraju UE i NATO, w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę były łamane prawa mniejszości narodowej do nauki w języku ojczystym„.

W oświadczeniu apeluje się do władz „Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej oraz radnych rejonu trockiego do podjęcia niezwłocznych kroków i zagwarantowania przestrzegania praw uczniów do pobierania nauki w języku ojczystym”.