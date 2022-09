REKLAMA

Prezydent Francji Emmanuel Macron w swoim wystąpieniu przestrzegł przed „podżegaczami wojennymi”, którzy eskalują konflikt na Ukrainie.

Między słowami Emmanuel Macron dokonał krytyki tych krajów Unii Europejskiej, które za bardzo angażują się w wojnę na Ukrainie i – w jego ocenie – eskalują cały konflikt, uniemożliwiając normalną dyplomację.

„Nie powinniśmy też sprzymierzać się z najbardziej podżegającymi do wojny krajami, co groziłoby rozszerzeniem konfliktu i całkowitym zamknięciem komunikacji. Nie powinniśmy też myśleć o pozostawieniu kilku państw europejskich na naszej wschodniej flance, by same podejmowały działania” – stwierdził Emmanuel Macron.

O kim mówi Macron?

Co prawda Emmanuel Macron nie wymienił konkretnego państwa, ale z kontekstu jego wypowiedzi jasno wynika, że miał na myśli kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Zdaniem europosła PiS Jacka Saryusza-Wolskiego chodzi o Bałtów oraz Polskę, natomiast intencją Macrona jest podtrzymanie dialogu z Władimirem Putinem i jego państwem.

„Macron mówi że polityka UE nie powinna naśladować polityki »największych podżegaczy wojennych« [tzn Bałtów i Polski], ponieważ stwarzałoby to »ryzyko rozszerzenia konfliktu i całkowitego zamknięcia kanałów komunikacji [z Putinem]«” – napisał na Twitterze polityk.

