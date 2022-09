REKLAMA

Eliza Fletcher, wnuczka i dziedziczka fortuny miliardera Josepha Orgilla III, nie żyje. Została porwana, zgwałcona i zamordowana przez recydywistę, czarnoskórego Cleothę Abstona.

Fletcher zaginęła w miniony piątek nad ranem, podczas porannego biegania. Śledczy na monitoringu miejskim wykryli, że została siłą zaciągnięta do ciemnego SUV-a.



Dwa dni później policja zatrzymała 38-letniego Cleothę Abstona, który – jak wynikało z nagrań – stał za porwaniem 34-letniej dziedziczki fortuny. Nie przyznał się on do zarzutów i odmówił składania zeznań.

Teraz w pobliżu miejsca porwania w stanie Tennessee odnaleziono ciało kobiety. Choć policja jeszcze nie potwierdziła tożsamości, to amerykańskie media są pewne, że to ciało zaginionej 34-latki.

„New York Post”, powołując się na źródła w śledztwie podaje, że Fletcher została zgwałcona i zamordowana. Najprawdopodobniej kobieta długo się broniła, ale w starciu z 38-latkiem była bez szans. Policja określiła porwanie Fletcher jako „brutalne”.

Motyw porwania, a następnie zabójstwa matki dwójki dzieci pozostaje niejasny. Świadkowie przekazali śledczym, że widzieli domniemanego sprawcę czyszczącego wnętrze samochodu, prawdopodobnie ze śladów krwi. Brat Abstona zeznał, że w ostatnich dniach zachowywał się „bardzo dziwnie”.

Media w USA przypominają, że 38-letni dziś Abston w 2020 roku wyszedł z więzienia po 20-letniej odsiadce za porwanie adwokata. Sąsiedzi opisują Abstona jako „zboczeńca”, który nieustannie proponował kobietom pieniądze za usługi seksualne.

Podejrzany jeszcze w poniedziałek ma stanąć przed sądem. Na razie nie w sprawie porwania i prawdopodobnie zabójstwa. W toku krótkiego śledztwa wyszło, że skradł tożsamość, posiadał nielegalną kartę kredytową i dopuścił się kradzieży mienia o wartości poniżej 1000 dolarów.

Fletcher pracowała jako nauczycielka. Miała dwoje dzieci, a po dziadku odziedziczyła fortunę. Według magazynu „Forbes”, stworzona przez zmarłego w 2018 miliardera Josepha Orgilla III firma Orgill jest 143. największą prywatną firmą w Stanach Zjednoczonych, z przychodami na poziomie 3,2 miliarda dolarów w 2021 roku.

The kidnapping and presumed murder of Eliza Fletcher is a tragedy for her and her entire family. My heart hurts for her two children especially. Whatever happened, I’m sure her thoughts were of them in the end. Just devastating. 🥲 pic.twitter.com/9X78uR2rMi

— Maggie Speaks (@MaggiesMusings) September 6, 2022