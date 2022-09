Zwalczanie Korników w Domu

REKLAMA

Problem chrupiących szkodników drewna, to częsty problem w mieszkaniach, a szczególnie domach gdzie znajduje się duża liczba drewna. Drewno to niestety prawdopodobnie nie zostało we właściwy sposób zaimpregnowane na etapie jego oddania z tartaku. Również później użytkownicy nie zadbali o jego ochronę. To ostatecznie powoduje konsekwencje w postaci obracania elementów drewnianych „w pył”, który może w najgorszym przypadku spowodować zaburzenie nośności budynku drewnianego.

Dodatkowo zaburza to estetykę drewna, które obracane w pył może nie wyglądać już tak dobrze. Dla osób które są bardziej wrażliwe, może powodować zaburzenie snu, ze względu na ciągły dźwięk „chrupanego” drewna.

Co więc zrobić szczególnie na etapie kiedy wiemy, że nie za bardzo możemy już dane drewno zdemontować? W jaki sposób wtedy powinniśmy postępować?

Przede wszystkim możemy użyć środka leczącego. W przeciwieństwie do środków wyłącznie impregnujących, te mogą wnikać bardzo głęboko w strukturę drewna i działać na zasadzie środka owadobójczego. Tzn. każdy owad który natrafi na drewno potraktowane w ten sposób, zetknie się z bezpiecznym dla zdrowia człowieka, natomiast śmiertelnie niebezpiecznym dla owada środkiem. Niezależnie czy to kornik, spuszczel czy kołatek. Dodatkowo, w przypadku grubszego drewna, warto użyć specjalnego rodzaju wkłuć, nawiertów, gdzie dając środek, jeszcze w lepszy sposób się on rozprzestrzeni.

Kolejną metodą jest tzw. fumigacja. Do fumigacji używamy fosforowodoru, na jego używanie trzeba mieć specjalne państwowe uprawnienia, gdyż jest to śmiertelnie niebezpieczny gaz. W takim przypadku wszyscy lokatorzy muszą wyprowadzić się z budynku, a budynek musi być szczelnie zaklejony z każdej strony. W środku wpuszczany jest środek, który wydziela się wraz ze znajdującą się w środku wilgocią. W ten sposób można dokonać skutecznego zwalczanie korników.

Na tego typu zabieg potrzebnych jest kilka dni, między innymi po to, by w pełni przewietrzyć budynek. Robi się to często również w kościołach, magazynach, silosach i innych budynkach, które mogą być niszczone przez szkodniki.

Istotne jest by nie ignorować tego problemu i skutecznie i do końca pozbyć się, a po pozbyciu się problemu, zaimpregnować drewno, by problem już nigdy nie wracał.

