REKLAMA

Były dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Mińskiego Wadzim Hihin to propagandysta reżimu Aleksandra Łukaszenki, który uchodzi za prekursora jego polityki historycznej. Jak podaje portal belsat.eu, Hihin skomentował polskie starania o uzyskanie reparacji wojennych od Niemców, stwierdzając przy tym, że Białoruś również powinna domagać się pieniędzy… za polskie zbrodnie.

„Niemcy, przynajmniej obecny rząd, żałują za zbrodnie nazistów. A środowiska rządzące w Polsce, czy to konserwatyści czy liberałowie, czy żałują za zbrodnie Piłsudskiego? Stawiają mu pomniki, to ich bohater narodowy. Myślę, że jest całkiem rozsądne, abyśmy my – historycy i politycy – rozpoczęli proces, przynajmniej na poziomie przesłuchań publicznych (zwrócimy się także do naszego parlamentu), abyśmy mogli obliczyć szkody wyrządzone Białorusi przez polskie rządy” – stwierdził Wadzim Hihin.

REKLAMA

Białoruski propagandzista szkaluje Polskę

W swoim wywodzie Hihin przedstawił II RP w najczarniejszych barwach, podnosząc, że polskie władze prześladowały Białorusinów, niszcząc ich kulturę narodową i nie pozwalając na rozwój. Na tym jednak nie koniec. Padły również poważne oskarżenia w kontekście Żydów.

„Polacy w przeddzień II wojny światowej nie przepuszczali żydowskich uchodźców przez swoją granicę. W efekcie tysiące tragicznie zginęły w nazistowskich obozach koncentracyjnych” – zarzucił nam białoruski propagandysta.