Jak i gdzie kupić kryptowaluty

W pierwszych dniach uruchomienia kryptowaluty w 2009 roku na zakup pizzy wykorzystano kilka tysięcy bitcoinów. Od tego czasu błyskawiczny wzrost kryptowaluty do 325 milionów złotych w kwietniu 2021 r., po zapierającym dech w piersiach spadku w połowie 2018 r. o około 70 procent, zadziwiło wiele osób – inwestorów kryptowalut, handlowców lub po prostu ciekawskich.

Giełdy kryptowalut

Jak i gdzie kupić Bitcoina i kryptowaluty? Giełdy kryptograficzne to platformy handlowe dla osób zainteresowanych wirtualnymi walutami. Handel między kupującymi i sprzedającymi odbywa się na stronie internetowej, platformie. Transakcje można również zawierać u brokerów. Broker nie posiada ustalonej ceny „rynkowej”, ale jest ona oparta na kompromisie między stronami transakcji.

Istnieje wiele giełd kryptograficznych zlokalizowanych w różnych krajach. Zdecydowanie różnią się standardami praktyk bezpieczeństwa i infrastruktury. Wśród nich są takie, które aby otworzyć konto i rozpocząć handel pozwalają na anonimową rejestrację, wymagającą jedynie e-maila. Istnieją jednak inne, które wymagają od użytkowników przestrzegania międzynarodowych zasad potwierdzania tożsamości, znanych jako „Poznaj swojego klienta” i środków przeciwdziałających praniu pieniędzy.

Wybór giełdy należy do Ciebie

Wybór giełdy kryptograficznej zależy od preferencji użytkownika. Anonimowa rejestracja może mieć ograniczenia w zakresie dozwolonego handlu lub może podlegać nagłym nowym przepisom w kraju siedziby giełdy. Minimalne procedury administracyjne anonimowej rejestracji już szybko pozwalają użytkownikom rozpocząć handel. Wszystkie transakcje kryptograficzne muszą być należycie przetworzone i zweryfikowane, co może zająć od kilku minut do kilku godzin, w zależności od wymienianych walut i wolumenu handlu.

Jak się zaczęło z kryptowalutami?

Niezadowolenie z obecnego systemu finansowego dało początek rozwojowi waluty cyfrowej. Rozwój kryptowaluty opiera się na technologii blockchain autorstwa Satoshi Nakamoto, pseudonimu najwyraźniej używanego przez programistę lub grupę programistów. Pomimo wielu opinii przewidujących śmierć kryptowalut, żywotność bitcoina zainspirowała wiele innych walut cyfrowych. Przede wszystkim w ostatnich latach.

Poza bitcoinem

Bitcoin zainspirował wprowadzenie wielu innych walut cyfrowych. Obecnie istnieje ponad 1000 wersji cyfrowych walut lub tokenów. Nie wszystkie są takie same, a ich wartości bardzo się różnią, podobnie jak ich płynność.

Monety, altcoiny i tokeny

Istnieją drobne rozróżnienia między monetami, altcoinami i tokenami. Altcoiny lub monety alternatywne ogólnie opisują inne niż pionierski bitcoin, chociaż altcoiny, takie jak ethereum, litecoin, ripple, dogecoin i dash, są uważane za „główną” kategorię monet, co oznacza, że są przedmiotem obrotu na większej liczbie giełd kryptowalut.

Monety służą jako waluta lub magazyn wartości, podczas gdy tokeny oferują wykorzystanie aktywów lub narzędzi, na przykład usługa blockchain do zarządzania łańcuchem dostaw w celu walidacji i śledzenia produktów winiarskich od winnicy do konsumenta. Tokeny lub monety o niskiej wartości oferują możliwości wzrostu, ale nie można oczekiwać podobnych gwałtownych wzrostów, jak bitcoin. Mówiąc prościej, mniej znane tokeny mogą być łatwe do kupienia, ale mogą być trudne do sprzedania.

Zanim przejdziesz do kryptowaluty, zacznij od przestudiowania propozycji wartości i rozważań technologicznych, a mianowicie strategii handlowych przedstawionych w białej księdze towarzyszącej każdej początkowej ofercie monet lub ICO.

Dla osób zaznajomionych z akcjami nie różni się to od pierwszej oferty publicznej lub IPO. Jednak IPO są wystawiane przez firmy posiadające aktywa materialne i historię działalności. Wszystko odbywa się w regulowanym środowisku. Z drugiej strony, ICO opiera się wyłącznie na pomyśle zaproponowanym w białej księdze przez firmę – jeszcze działającą i bez aktywów – która szuka środków na rozpoczęcie działalności.

Nieuregulowane, więc kupujący bądź ostrożny

„Nie można regulować tego, co nieznane” prawdopodobnie podsumowuje sytuację z cyfrową walutą. Regulatorzy i regulacje wciąż starają się dogonić kryptowaluty, które nieustannie ewoluują. Złota zasada w przestrzeni kryptograficznej to „caveat emptor”,czyli „kupujący uważaj”.