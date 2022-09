REKLAMA

Premier Mateusz Morawiecki nie ma powodów do zadowolenia. Najnowszy sondaż CBOS wskazuje, że przybywa przeciwników rządu.

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że Polacy mają coraz gorsze zdanie o rządzie. W ciągu miesiąca przybyło wielu przeciwników gabinetu Mateusza Morawieckiego. Można założyć, że na notowania obecnego premiera wpłynęła katastrofalna sytuacja gospodarcza w kraju, w tym inflacja, która szaleje już od wielu miesięcy.

„Zdecydowanie umocniły się negatywne oceny jego polityki gospodarczej, jak również całokształtu działań. Wyraźnie wzrosło ponadto niezadowolenie z samego premiera. Ogólnie rzecz biorąc, są to najgorsze notowania w historii obu gabinetów Mateusza Morawieckiego” – czytamy w oficjalnym komunikacie ośrodka.

Morawiecki trafi na popularności

Według wyników badania 29 proc. respondentów popiera rząd Mateusza Morawieckiego, co stanowi spadek o 3 pkt proc. w stosunku do lipca. Do przeciwników zalicza się z kolei 46 proc. pytanych. W tym przypadku wzrost wynosi aż 7 pkt proc. Natomiast 23 proc. badanych ma stosunek obojętny (spadek o 2 pkt proc.), a 3 proc. uczestników ankiety wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć” (mniej o 1 pkt proc.).

Polacy zostali również poproszeni o ocenę działań rządu. Jak się okazuje, 33 proc. badanych ocenia je pozytywnie (spadek o 6 pkt proc.), natomiast 55 proc. – negatywnie (wzrost o 6 pkt proc.). Ponadto 11 proc. respondentów nie ma w tym temacie wyrobionej opinii (spadek o 1 pkt proc.).

Co ciekawe, tylko 31 proc. badanych (spadek o 6 pkt. proc.) deklaruje zadowolenie, że rządem kieruje właśnie Mateusz Morawiecki. 55 proc. jest niezadowolonych (wzrost o 6 pkt proc.). Rząd nie może również liczyć na dobre noty pod kątem polityki gospodarczej: 27 proc. ankietowanych uważa, że rząd stwarza szansę poprawy sytuacji, a aż 62 proc. jest odmiennego zdania (wzrost o 7 pkt proc.).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 14-25 sierpnia na próbie liczącej 1043 osoby – w tym: 60 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 23,3 proc. – CATI (wywiad telefoniczny) i 16,7 proc. – CAWI.

W sierpniu przybyło przeciwników obecnego gabinetu (+7 p.p., do 46%) i ubyło jego zwolenników (– 3 p., do 29%). Ani w przypadku pierwszego, ani drugiego gabinetu Mateusza Morawieckiego nie odnotowaliśmy jeszcze tak znacznej przewagi przeciwników rządu nad zwolennikami. pic.twitter.com/PluPF03snB — CBOS (@CBOS_Info) September 6, 2022