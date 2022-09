REKLAMA

– Przeżywamy wojnę światową; zatrzymajmy się, proszę – powiedział papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Podczas kolejnego spotkania z wiernymi mówił o „udręczonej Ukrainie” i modlił się za jej ludność.

Na zakończenie audiencji na placu Świętego Piotra z udziałem około 10 tysięcy wiernych papież podkreślił: „Nie zapominam o udręczonej Ukrainie”.

REKLAMA

– W obliczu wszystkich scenariuszy wojny naszych czasów, proszę każdego, by był budowniczym pokoju i by modlił się o to, aby na świecie szerzono idee i plany zgody oraz pojednania. Dzisiaj przeżywamy wojnę światową; zatrzymajmy się proszę – zaapelował.

Franciszek dodał: „Dziewicy Maryi zawierzamy ofiary każdej wojny, ale zwłaszcza drogą ludność Ukrainy”.

Zwracając się do Polaków, nawiązał do postaci świętego Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów, o którym mówił w katechezie. Podkreślił, że „lektura żywotów świętych doprowadziła go do nawrócenia i nauczyła duchowego rozeznawania”.

– Dlatego zachęcam również i was, abyście poznawali żywoty świętych waszego narodu i w ten sposób mogli rozpoznać, jak Pan Bóg prowadził was w przeszłości i czego oczekuje od was dzisiaj – mówił papież.