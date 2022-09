REKLAMA

Zielonogórska prokuratura chce uchylenia immunitetu posłowi KO Waldemarowi Sługockiemu. Szef lubuskich struktur PO miał w styczniu wypadek drogowy, do którego według prokuratury doszło z winy posła. Sługocki zapowiada, że sam zrzeknie się immunitetu, gdy wniosek prokuratury trafi do Sejmu.

„Gazeta Lubuska” ujawnia, że prokuratura skierowała wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Sługockiemu. Teraz wniosek zostanie przekazany do Prokuratora Generalnego, a za jego pośrednictwem trafi do marszałka Sejmu.

REKLAMA

Wypadek Sługockiego

Wypadek posła Sługockiego miał miejsce wieczorem 28 stycznia br., w Drzonkowie będącym częścią Zielonej Góry. Kierowane przez posła suzuki na zakręcie zderzyło się z oplem. Obaj kierujący zostali ranni i trafili do szpitala.

„Z opinii biegłych z zakresu ruchu drogowego wynika, że do zdarzenia doszło przez niezachowanie przez posła zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo on po prostu przejechał na drugi pas ruchu, nie zapanował nad samochodem i uderzył w samochód kierowany przez inną osobę” – powiedział prokurator Wojtasik.

Na skutek tego zdarzenia obaj kierowcy zostali rani. Parlamentarzysta doznał urazu brzucha i przeszedł operację. Drugi z kierowców doznał złamania ręki, co naruszyło prawidłową czynność narządu ciała na okres dłuższy niż siedem dni.

Z tego powodu prokurator zamierza przestawić parlamentarzyście zarzut z art. 177 par. 1 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Przedstawienie posłowi zrzutu jest jednak możliwe dopiero, gdy w tej sprawie nie chroni go immunitet parlamentarny.

„Procedura jest taka, że marszałek wzywa posła do wydania oświadczenia, czy zrzeka się dobrowolnie immunitetu, czy też nie. Jeśli się zrzeknie, to jest po procedurze, natomiast jeśli nie, to wówczas Sejm decyduje o ewentualnym uchyleniu immunitetu” – wyjaśnił Wojtasik.

Sługocki ma zrzec się immunitetu

Poseł Sługocki powiedział, że nie będzie wzbraniał się przed złożeniem immunitetu i uczyni to, jak tylko trafi do niego takie zapytanie od marszałek Sejmu.

„Zgodnie z przepisami prawa Prokurator Generalny składa wniosek do marszałek Sejmu i ja po prostu sam, bez głosowania, sam uchylam sobie immunitet w tej sprawie. Tak zapowiadałem i tak też uczynię. Natomiast o tym, czy ponoszę winę za spowodowanie tego wypadku, niech zadecydują powołane do tego organy wymiaru sprawiedliwości” – powiedział Sługocki.