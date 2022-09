REKLAMA

Wzrost w drugim kwartale w strefie euro i tak jest lepszy, niż w pierwszym. Szacunki opublikowane w środę 7 września przez Eurostat oceniły wzrost gospodarczy w drugim kwartale 2022 roku na 0,8%.

To lepiej, niż przewidywano pod koniec lipca. Wtedy europejski urząd statystyczny oszacował progresję produktu krajowego brutto (PKB) w 19 krajach strefy euro na 0,7%, a w sierpniu jeszcze obniżył prognozy wzrostu do 0,6%.

W pierwszym kwartale było 0,7%, w drugim podobnie, ale nieco lepiej, bo 0,8%. Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost inflacji na tle wojny na Ukrainie nie jest najgorzej. Ekonomiści twierdzą, że strefa euro skorzystała na utrzymującej się aktywności z pierwszej połowy roku, napędzanej w szczególności ożywieniem w turystyce, dzięki zniesienie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Rok do roku przekłada się to w okresie od kwietnia do czerwca 2022 roku, wzrostem o 4,1% (w porównaniu do II kwartału 2021 r.). Dla całej Unii Europejskiej wzrost gospodarczy wyniósł w drugim kwartale 0,7%, czyli nieco gorzej, niż w strefie euro, z tym, że w pierwszym kwartale dla całej UE było to 0,8%.

Na tym tle dobrze wypada Polska. W II kwartale 2022 roku PKB Polski był realnie (czyli po uwzględnieniu inflacji) o 5,3 proc. wyższy niż rok wcześniej. Jednak w stosunku do pierwszego kwartału tego roku, odnotowaliśmy spadek.

Źródło: AFP